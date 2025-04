La primavera è arrivata e, con tale stagione, si apre un mondo di possibilità per chi ama trascorrere tempo nella natura più incontaminata. D’altronde, questo periodo dell’anno è caratterizzato da temperature miti, giornate più lunghe e dal risveglio della natura che si risveglia. Questo periodo dell’anno è ideale per esplorare i sentieri del Nord Europa, immergendosi in paesaggi incantevoli, facendo trekking tra montagne, coste e foreste incontaminate. Ecco quali sono i percorsi da considerare se si vogliono esplorare i paesaggi nordeuropei.

Trekking in nord Europa, i percorsi più belli da scegliere

Tra le mete più suggestive per fare passeggiate in natura, possiamo certamente considerare la West Highland Way in Scozia, che mette a disposizione degli esploratori un percorso che attraversa le Highlands, caratterizzato da panorami spettacolari sui laghi e le valli scozzesi, fino a raggiungere Fort William ai piedi del Ben Nevis.

C’è, poi, il South West Coast Path, che si snoda lungo la costa sud-occidentale dell’Inghilterra, un sentiero si estende per oltre 1.000 chilometri tra scogliere a picco sul mare, baie e villaggi di pescatori.

Escursione alle isole Svalbard

Non meno suggestivo è il Sentiero di Glyndŵr in Galles, che segue le orme del leggendario eroe Owain Glyndŵr e che si sviluppa tra colline e antichi castelli, fungendo da luogo ideale per scoprire la storia gallese, che si dipana, nei fatti, tra boschi antichi e panorami aperti.

Se, invece, preferite la Francia, vi suggeriamo il Littoral de la Normandie GR 21, percorso sul quale possibile fare trekking e, al contempo, ammirare le spettacolari scogliere di Étretat e il fascino delle spiagge normanne.

Altri percorsi da vagliare in Germania, Norvegia, Svezia e Danimarca

Dalla Normandia passiamo alla Germania, dove vi consigliamo di esplorare l’Heidschnuckenweg sentiero che attraversa la brughiera di Luneburgo.

Non lontano, c’è il Rheinsteig Trail che segue il corso del Reno, percorso caratterizzato da vigneti terrazzati e castelli medievali.

Se, invece, desiderate vivere una esperienza più spirituale ed intima, allora potete optare per il Kystpilegrimsleia in Norvegia, antico percorso di pellegrinaggio lungo la costa norvegese, che si snoda tra fiordi meravigliosi e antiche chiese.

Spingendosi più a nord, troviamo, poi, il Kungsleden in Svezia, uno dei sentieri più affascinanti della Lapponia svedese. Tale percorso, infatti, permette di immergersi, completamente, nella natura selvaggia, caratterizzata da laghi ghiacciati che iniziano a sciogliersi e da foreste di betulle che si tingono di verde.

Anche la Danimarca ha il suo cammino storico, ossia l’Hærvejen, che attraversa il paese da nord a sud, tra colline e antichi sentieri vichinghi.

Infine, se volete vivere un’esperienza particolare e decisamente fuori dal comune, non potete non tenere in considerazione le isole Svalbard: in primavera, infatti, è possibile ammirare il sole di mezzanotte, che illumina i paesaggi artici, presso i quali è possibile avvistare renne e volpi polari.