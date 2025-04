Con l’arrivo della primavera, in molti desiderano passare più tempo in natura e fare trekking: d’altronde, è un’attività che permette di immergersi tra i colori, i profumi e i panorami meravigliosi di cui il nostro pianeta è caratterizzato. Ad incentivare, certamente, le uscite è anche il clima più mite che caratterizza l’Italia e, in generale, il Mediterraneo. Per questo motivo, la stagione primaverile è ideale per visitare le mete più affascinanti del Belpaese e del Mediterraneo. Ecco quelle più belle da considerare.

Trekking in primavera, le destinazioni da considerare in Italia

Per passare giornate all’aria aperta, nella natura più incontaminata, facendo trekking, sicuramente vi possiamo consigliare di tenere in considerazione Pantelleria, situata tra la Sicilia e la Tunisia: è un’isola vulcanica, caratterizzata da un fascino selvaggio, che funge da meta ideale per gli amanti delle passeggiate all’aria aperta.

I sentieri si dipanano, infatti, tra crateri, colate laviche e vigneti terrazzati, dai quali è possibile godere di viste meravigliose sul mare.

Il percorso che conduce al Lago Specchio di Venere permette di immergersi in un ambiente unico, dove le acque termali si mescolano a fanghi dalle proprietà benefiche. C’è, poi, l’itinerario verso la Montagna Grande, il punto più alto dell’isola, grazie al quale è possibile attraversare boschi di lecci e pini marittimi.

Ragazza che fa trekking in natura

Possiamo, inoltre, consigliarvi Capraia, ubicata nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, caratterizzata da diversi sentieri di origine vulcanica, caratterizzata da diversi percorsi, come quello che conduce a Cala Rossa, dove la terra rossa contrasta con il blu intenso del mare.

Come non citare, in tale lista, la Sardegna e – in particolare – il percorso denominato il Selvaggio Blu, che mette alla prova i visitatori i quali dovranno essere abituati a un trekking impegnativo, che si svolge lungo la costa del Supramonte, caratterizzato da falesie imponenti e tratti di arrampicata.

Le destinazioni del Mediterraneo

La primavera, inoltre, è la stagione ideale per scoprire le isole greche che compongo il cuore dell’Egeo.

Pertanto, si possono prendere in considerazione destinazioni quali Amorgos, Naxos e Santorini, mete che mettono a disposizione dei trekker percorsi incastonati tra monasteri arroccati, scogliere a picco sul mare e antichi sentieri lastricati.

Ci sono, poi, le Baleari per dedicarsi al trekking primaverile. Possiamo vagliare, ad esempio, Maiorca e, nello specifico, la Serra de Tramuntana ricca di itinerari particolari, villaggi di pietra e boschi di lecci. Meta da non perdere, in tale ottica, è anche Camí de Cavalls a Minorca il, antico sentiero costiero, dal quale è possibile ammirare spiagge e scogliere che lasciano senza fiato.