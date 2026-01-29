Tutti parlano dell’aspirapolvere Eurospin, costa meno di 40 euro ma sembra un Dyson: ultimi pezzi

Nel mondo degli elettrodomestici low cost, Eurospin torna a far parlare di sé con un prodotto che sta attirando l’attenzione dei consumatori: un aspirapolvere verticale da 600W, modello Innoliving INN‑670, proposto a un prezzo che difficilmente passa inosservato.

L’insegna discount, ormai sempre più attiva anche nel settore non alimentare, introduce infatti un dispositivo che punta a coniugare prestazioni solide e accessibilità economica, posizionandosi come alternativa ai modelli più costosi del mercato.

A meno di 40 euro l’aspirapolvere più ricercato: solo da Eurospin

L’Innoliving INN‑670 è un aspirapolvere ciclonico senza sacco, progettato per garantire praticità e maneggevolezza. La struttura verticale e il peso contenuto lo rendono adatto alla pulizia quotidiana, soprattutto in ambienti domestici dove è necessario intervenire rapidamente su pavimenti, tappeti e superfici miste. Il contenitore raccoglipolvere da 0,5 litri è lavabile, una caratteristica che riduce i costi di manutenzione e semplifica la gestione dell’apparecchio.

Il dispositivo è dotato di un filtro HEPA, elemento che contribuisce a trattenere anche le particelle più sottili, migliorando la qualità dell’aria e rendendolo una scelta interessante per chi soffre di allergie o vive in ambienti particolarmente polverosi. La potenza di 600W consente un’aspirazione efficace su diverse superfici, mentre il cavo di alimentazione da 4 metri garantisce una buona libertà di movimento senza dover cambiare presa con frequenza. A completare il quadro c’è una dotazione di accessori insolitamente ricca per un prodotto di questa fascia di prezzo.

Il kit comprende: una spazzola per pavimenti, una bocchetta per fessure, una spazzola multiuso, un tubo telescopico in alluminio e un supporto da muro per il rimessaggio. Una combinazione che amplia le possibilità d’uso e rende l’apparecchio adatto a diverse esigenze domestiche, dagli angoli più difficili ai tessuti.

Da Eurospin, un fantastico aspirapolvere, a meno di 40 euro – Leonardo.it

L’aspirapolvere Innoliving INN‑670 sarà disponibile esclusivamente online sul sito Eurospin a partire dal 29 gennaio, al prezzo di 39,99 euro. Una cifra che lo colloca in una fascia estremamente competitiva, soprattutto se confrontata con i modelli di brand più noti, spesso proposti a prezzi superiori ai 300 euro.

Per gestire al meglio la domanda, Eurospin ha previsto la possibilità di attivare una notifica di disponibilità direttamente sul sito. Una volta aperte le vendite, sarà possibile acquistare il prodotto tramite il servizio “Clicca e ritira”, che consente di prenotare online e ritirare l’articolo nel punto vendita più vicino

In un mercato in cui gli elettrodomestici per la pulizia domestica tendono a diventare sempre più costosi, l’iniziativa di Eurospin rappresenta un tentativo concreto di rendere la tecnologia accessibile a un pubblico più ampio. L’Innoliving INN‑670 non si propone come un concorrente diretto dei modelli premium, ma come una soluzione pratica, funzionale e conveniente per chi cerca un aspirapolvere affidabile senza affrontare spese elevate.