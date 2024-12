Una foresta riprende vita grazie al lavoro di una coppia

Hanno lavorato duramente al fine di rendere una foresta rigogliosa come un tempo: questa è la storia di Pamela e Anil, una coppia che ha ridato vita a questo luogo. Un’azione che potrebbe essere replicata, in altre parti del mondo, in modo da tutelare l’ambiente e la fauna che vi abita.

Ridanno vita a una intera foresta: la storia di Pamela e Anil

Ben 30 anni fa, Pamela e Anil hanno deciso di portare avanti un progetto molto importante ed ambizioso, che – nei fatti – ha permesso di dare una nuova a una foresta che versava in un grave stato d abbandono.

Canneto

La foresta si trova, nello specifico, nel distretto di Kodagu, in India e – nel corso del tempo – è diventata la prima riserva naturale del Paese, chiamata SAI Sanctuary. Un luogo, dunque, tutto da scoprire e da contemplare ed ammirare.

La storia della coppia

I due comprarono 121 ettari di terreno nel lontano 1991 che, nei fatti, si presentava devastato e arido, all’apparenza irrecuperabile.

Ciononostante, i due iniziarono a prendersene cura, al fine di rinvigorirla. Per farlo a tempo pieno, decisero di non mettere su famiglia, in modo da avere tutto il tempo necessario per far tornare tale terreno ai fasti di un tempo.

Grazie alla loro tenacia, dunque, soni riusciti a ricostruire l’intero ecosistema, in quanto gli animali sono ritornati sul posto a vivere, anche grazie al fatto che l’acqua è ritornata a scorrere e, quindi, a conferire vita.

La loro decisione, di riportare alla bellezza di una volta, questo posto, ci fa capire che, con le buone intenzioni, si può agire per migliorare situazioni anche particolarmente gravi, al fine di salvaguardare il mondo e la natura che lo compone.