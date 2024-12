Metodo Feldenkrais, percorso di benessere per mente e corpo

Il Metodo Feldenkrais funge da approccio innovativo alla consapevolezza e al movimento che aiuta le persone a migliorare la propria postura, la coordinazione e benessere generale. Ideato da Moshé Feldenkrais, fisico e ingegnere israeliano, tale metodo si basa sull’idea che il movimento è strettamente connesso alla mente e che la consapevolezza del proprio corpo può migliorare la qualità della vita.

Cos’è il Metodo Feldenkrais

Il Metodo Feldenkrais si basa, in sostanza, su alcuni principi fondamentali. Tra questi, il fatto di raggiungere la consapevolezza attraverso il movimento. Un movimento consapevole, dunque, influenzerebbe, in maniera positiva, sia il corpo che la mente.

D’altronde, Feldenkrais credeva che le nostre abitudini motorie fossero strettamente legate al nostro benessere psicofisico. Cambiando e migliorando queste abitudini, possiamo ridurre tensioni e dolori, aumentare la flessibilità e migliorare l’equilibrio.

Benessere fisico e mentale

Lo studioso, inoltre, fu uno dei primi a comprendere il concetto di neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di riorganizzarsi ed adattarsi grazie alle nuove esperienze. Con esercizi graduali, il metodo aiuta il cervello a creare nuove connessioni e a rispondere alle necessità del corpo in maniera più efficace.

A differenza di altre forme di esercizio che si concentrano sulla forza o sulla resistenza, il Metodo Feldenkrais utilizza movimenti lenti e delicati che hanno come scopo principale quello di migliorare la coordinazione e sciogliere tensioni inconsce.

I benefici di questo approccio per corpo e mente

Il Metodo Feldenkrais conferisce tanti benefici sia sul piano fisico che su quello psicologico.

Tra quelli più importanti e tangibili, in tal senso, possiamo annoverare miglioramento della postura, la riduzione di dolori muscolari e articolari e un maggiore senso di equilibrio e coordinazione.

Non solo: tale approccio, inoltre, permette di gestire meglio lo stress, incrementando, inoltre, anche la concentrazione.

Questo metodo, infine, è particolarmente indicato per le persone che soffrono di dolori cronici, problemi motori e posturali, ma è anche utile per atleti e musicisti, che hanno come obiettivo quello di migliorare le proprie performance.