L’insegnamento e l’apprendimento della lingua dei segni può essere molto importante al fine di costruire una società che sia più inclusiva ed accessibile. Bisogna considerare infatti, che in Italia ci sono 5 milioni di persone che comunicano attraverso le le espressioni diviso corpo e mani, pertanto è necessario promuovere la LIS come materia di insegnamento e studio.

Lingua dei segni, un tassello importante per una società più accessibile

Si può prendere la lingua dei segni sia attraverso corsi in presenza che mediante lezioni e tutorial online.

Quello che è importante, dunque, è introdurla all’interno dell’offerta formativa, in modo da realizzare, con il tempo, una società sempre più inclusiva ed accessibile, soprattutto alle persone audiolese e che non possono comunicare con il linguaggio.

Bambina e adulto parlano nella lingua dei segni

Bisogna considerare, infatti, che la LIS non è solamente un linguaggio alternativo, bensì una vera e propria lingua, dotata di una propria grammatica, ma anche di sintassi e strutture specifiche, che fanno leva su un approccio visivo gestuale che è alla base della comunicazione.

Perché la LIS è importante

Pertanto, tale lingua visivo-gestuale molto importante per le persone che ne fanno uso, in quanto permette loro di sentirsi inclusi dal punto di vista sociale e partecipare in maniera più attiva alla vita lavorativa e culturale del contesto sociale in cui vivono.

Inoltre, questo modo di comunicare permette loro di accedere alle notizie, ai contenuti televisivi e, in generale, al mondo della informazione. Infine, è uno strumento importante per essere tutelati, anche in relazione al riconoscimento legale della LIS, quale elemento di stampo culturale che, nei fatti, rappresenta, pienamente, l’identità di una specifica comunità.

Pertanto, dunque, è molto importante renderla accessibile a tutti, in modo da sensibilizzare anche le persone. E costruire, nei fatti un avvenire senza ostacoli sul piano della comunicazione.

