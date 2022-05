Il mouse ottico offre vari vantaggi per i giocatori. In primo luogo, ha una sensitività maggiore rispetto al mouse tradizionale, riuscendo a tracciare più velocemente i movimenti. Questo è molto importante per i giochi FPS veloci, dove ogni millisecondo conta. In secondo luogo, i mouse ottici non necessitano di un pad da mouse, per cui possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Questo è anche vantaggioso per i giochi FPS, dove potresti aver bisogno di spostare il mouse da un lato all’altro dello schermo in fretta. Infine, essi sono in genere più reattivi e hanno meno latenza rispetto ai mouse tradizionali, rendendoli ideali per i giochi. Scopriamo insieme di più!

I benefici dei mouse ottici per i giocatori

I mouse ottici sono perfetti per i giocatori, in quanto permettono di avere un controllo totale sulla situazione di gioco. Sono molto sensibili, e il feedback tattile è eccellente, il che li rende ideali per i giochi in cui è necessario essere precisi.

Mouse

Inoltre, sono facili da usare, anche per i principianti. Questo è dovuto alle loro caratteristiche intuitive, che consentono di avere un controllo immediato sulla situazione.

I pulsanti programmabili dei mouse ottici per il gaming

I pulsanti programmabili dei mouse ottici sono dei bottoni speciali, posizionati sul lato destro del mouse, che permettono di controllare il gioco in modo più efficace. Grazie a questi, infatti, è possibile associare delle azioni specifiche a determinati movimenti del mouse, rendendo il gioco più semplice e veloce. Ad esempio, è possibile impostare un pulsante per attivare l’inversione della mappa, un altro per il fuoco e un terzo per il salto.

5 motivi per cui i mouse ottici sono ideali per i giocatori

Ecco schematicamente 5 vantaggi:

1. Il mouse ottico è perfetto per i giocatori perché offre la precisione necessaria per muovere il cursore nel gioco.

2. È più veloce rispetto ai mouse a infrarossi, quindi è ideale per i giocatori che necessitano di una maggiore velocità di trasmissione dei dati.

3. I mouse ottici sono più affidabili dei mouse a infrarossi, quindi sono ideali per i giocatori che richiedono una elevata precisione nelle mosse.

4. È più preciso nel rilevare i movimenti, quindi è particolarmente indicato per i giocatori che necessitano di un controllo estremo del gioco.

5. Sono più duraturi degli altri, quindi sono ideali per i giocatori che desiderano un dispositivo che duri a lungo nel tempo.

Gli svantaggi dei mouse ottici per il gaming

Ci sono anche però alcuni svantaggi quando si usano i mouse ottici per giocare. Uno di questi è che possono essere sensibili alla polvere e ad altri detriti, che di conseguenza possono causare il tracciamento errato del mouse. Inoltre, i mouse ottici possono non essere reattivi come i mouse meccanici. Questo può essere un problema per i giocatori che hanno bisogno di muoversi velocemente. Infine, essi possono essere più soggetti ai guasti, quindi potrebbero non essere la migliore opzione per i giocatori che vogliono un mouse da gioco a lungo termine.

Mouse ottico

Quali sono i 5 migliori mouse da gaming

Ecco infine 5 modelli di mouse adatti per i giocatori esperti:

Razer Naga Hex V2

Logitech G502 Proteus Spectrum

Razer DeathAdder Chroma

Mouse Roccat Kone EMP

Corsair Scimitar Pro

