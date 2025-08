Vetri che producono energia, la rivoluzione dei pannelli fotovoltaici trasparenti

In ottica di sostenibilità, nasce una innovazione, in campo tecnologico, che permette di ottenere energia dai vetri: parliamo dei pannelli fotovoltaici trasparenti. Con questi ultimi, infatti, i tetti non ci saranno solamente tetti ricoperti di moduli blu o neri, in quanto si potranno installare intere superfici vetrate capaci di produrre energia senza andare ad intaccare l’estetica, né la luminosità.

Pannelli fotovoltaici trasparenti, innovazione che coniuga sostenibilità ed estetica

Il campo del fotovoltaico ha fatto uso, per molto tempo, su moduli opachi in silicio cristallino, efficienti ma invasivi, installati sui tetti.

Al giorno d’oggi, però, la tecnologia compie un passo avanti: sono stati inventati, infatti, i pannelli fotovoltaici trasparenti che utilizzano materiali in grado di lasciare passare la luce visibile, catturando solo le radiazioni invisibili all’occhio umano per convertirle, poi, in elettricità. Il risultato è sorprendente: finestre e facciate mantengono la loro trasparenza, ma diventano al tempo stesso fonti di energia pulita.

Nonostante l’efficienza ancora inferiore rispetto ai pannelli tradizionali — in quanto si registra un rendimento che si attesta tra il 10% e il 15% contro il 15%-22% delle soluzioni tradizionali in tale campo — i vetri fotovoltaici vanno a coprire ampie superfici verticali. In questo modo, l’energia complessivamente generata può uguagliare, o addirittura superare, quella dei classici impianti a tetto, soprattutto in città.

Costi, incentivi e sviluppi futuri

Il costo iniziale dei pannelli trasparenti è ancora molto elevato, visto che, per realizzarli, è necessario impiegare materiali e delle tecnologie coinvolte.

C’è da dire, però, che grazie agli incentivi fiscali e ai bonus per l’efficienza energetica pian piano potrebbero diventare una soluzione più abbordabile, sul piano economico.

Alcuni materiali, soprattutto quelli organici, sono caratterizzati da una durata limitata nel tempo e il quadro normativo sull’integrazione del fotovoltaico negli elementi architettonici è, al momento, ancora in fase di definizione.

Ad ogni modo, va detto che diversi istituti di ricerca e altrettante aziende sono al lavoro per rendere questi sistemi più resistenti ed efficienti.