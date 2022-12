Cosa fa il Web designer? Vediamo quali sono i compiti di questa figura professionale super richiesta e a quanto ammonta il suo stipendio.

Il Web designer è una figura professionale che, negli ultimi anni come non mai, è diventata necessaria. Dalle piccole aziende ai grandi brand, passando per i blog e i liberi professionisti: tutti hanno bisogno di avere una vetrina virtuale in grado di incrementare i guadagni. Vediamo, nello specifico, cosa fa e a quanto ammonta il suo stipendio.

Cosa fa il Web designer?

Da quando il mondo digitale ha preso piede, la figura professionale del Web designer è diventata fondamentale per tutti i settori. Dalla piccola alla grande azienda, passando per i blogger e gli influencer: avere un sito internet può fare la differenza, soprattutto se curato fin nei minimi dettagli. E’ proprio di questo che si occupa il designer in questione: creare un ambiente virtuale che sia attrattivo, funzionale e, soprattutto, redditizio.

Questa figura professionale crea, progetta e sviluppa un sito internet o un’applicazione in base alle esigenze del cliente. Dall’intera grafica (aspetto, colori, font, distribuzione delle immagini e via dicendo) fino alle funzionalità, passando per le interazioni tra il sito e i potenziali visitatori: il web designer deve fornire un servizio a 360 gradi. Pertanto, deve avere una conoscenza ottima di linguaggi HTML e CSS, programmi di grafica, formati per la grafica vettoriale, plugin e componenti aggiuntive, user experience e user design, legal design e responsive design.

Lo stipendio del web designer, che disegna siti internet

Il Web designer può essere un lavoratore freelance oppure subordinato ad un’azienda. In base all’inquadramento professionale, lo stipendio può variare. Generalmente, la retribuzione va da un minimo di 15mila euro l’anno per una figura junior ad un massimo di 45mila euro annui per un senior che gestisce un team. Di certo, in questo campo così come in tutti gli altri, l’esperienza e le competenze acquisite consentono di ottenere guadagni maggiori.

