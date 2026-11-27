Fra quattro giorni esatti, il 28 novembre 2026, Zagabria accende le luci e apre i cancelli di uno degli appuntamenti natalizi più attesi d’Europa: l’Avvento di Zagabria 2026-2027, che si estende fino al 7 gennaio 2027. Quaranta giorni di mercatini, piste di ghiaccio, musica dal vivo e specialità gastronomiche distribuite tra le piazze storiche della capitale croata — un’occasione concreta per chi cerca un’alternativa ai soliti circuiti natalizi, a poche ore di volo dall’Italia.

Perché Zagabria è considerata tra le migliori destinazioni natalizie d’Europa

Non è un titolo autoproclamato. L’Avvento di Zagabria è stato riconosciuto più volte tra i migliori mercatini di Natale europei, e chi c’è stato almeno una volta capisce perché. La città non concentra tutto in un’unica location: distribuisce l’esperienza su più piazze, ognuna con un’identità propria, un’atmosfera distinta e un’offerta gastronomica diversa.

Il risultato è che si può trascorrere un intero weekend muovendosi a piedi tra un mercatino e l’altro, senza mai ripetere la stessa scena. Zagabria è una città a misura d’uomo, con un centro storico compatto e ben collegato, il che la rende particolarmente adatta a una gita di due o tre giorni anche per chi parte dall’Italia settentrionale in auto.

Le piazze protagoniste dell’Avvento 2026

Il cuore pulsante dell’Avvento è Piazza Ban Jelačić, la piazza principale della città, dove si tiene il Baš Naš Advent — letteralmente “il nostro Avvento”. È il mercatino più iconico, quello con le bancarelle di artigianato locale, i vin brûlé e i dolci tradizionali. L’atmosfera è vivace ma non caotica, e la piazza funziona bene sia di giorno che dopo il tramonto, quando le illuminazioni trasformano completamente il paesaggio urbano.

A poca distanza si trova Piazza Strossmayer, sede del Fuliranje, un mercatino con un tono leggermente più alternativo e giovanile, spesso accompagnato da concerti e performance. Il nome stesso — fuliranje in croato significa qualcosa come “bighellonare” o “perder tempo in modo piacevole” — dice già tutto sullo spirito del posto.

→ Leggi anche: Caltagirone, la città dove l'artigianato trasforma il Natale in tradizione viva

Piazza Europa ospita invece l’EU Advent, una sezione dedicata alle tradizioni natalizie dei Paesi europei, con stand che portano sapori e decorazioni da tutto il continente. È una buona scelta per chi viaggia con bambini, grazie alla varietà di attività e alla struttura più ordinata degli spazi.

Infine c’è Zrinjevac, il parco alberato che in estate ospita concerti e mercati, e che durante l’Avvento si trasforma in un corridoio di luci sospese tra i tigli centenari. È forse il luogo più fotografato di tutto il periodo natalizio zagabrese, e vale una passeggiata anche solo per l’atmosfera.

L’Ice Park a Piazza Re Tomislav: pattinaggio nel cuore della città

Una delle attrazioni più amate dell’Avvento è la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita a Piazza Re Tomislav, nota come Ice Park. Si trova proprio davanti alla stazione ferroviaria principale, con il padiglione dei fiori ottocentesco sullo sfondo — uno scenario che da solo giustifica una foto. La pista è aperta a tutte le età, con noleggio dei pattini disponibile in loco, e rappresenta uno dei momenti più conviviali dell’intera manifestazione.

Immagine generata con AI

Pattinare in una piazza storica europea, con la musica natalizia in sottofondo e una tazza di kuhano vino (il vin brûlé croato) ad aspettarti all’uscita, è esattamente il tipo di esperienza che si ricorda. Non è una struttura artificiale nascosta in un centro commerciale: è parte integrante del tessuto urbano, accessibile a piedi da tutti i mercatini principali.

Cosa mangiare durante l’Avvento di Zagabria

La gastronomia è uno dei punti di forza dell’Avvento zagabrese. Le bancarelle non si limitano a dolci e bevande calde: offrono un’immersione vera nella cucina croata continentale, quella della regione della Slavonia e del nord del paese, diversa dalla cucina costiera dalmata che molti italiani già conoscono.

→ Leggi anche: Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027: oltre 50 progetti tra mostre, concerti e festival

Tra i prodotti da cercare ci sono i štrukli, pasta ripiena di formaggio fresco tipica della regione di Zagabria, che si trovano sia nella versione bollita che in quella gratinata al forno. Poi le salsicce alla griglia, i formaggi stagionati, il miele di acacia e i dolci natalizi come i medenjaci, biscotti speziati simili ai lebkuchen tedeschi ma con una ricetta propria.

Per le bevande, oltre al vin brûlé è diffusa la rakija, il distillato di frutta tipico dei Balcani, spesso servita calda con spezie durante il periodo invernale. Chi non beve alcolici troverà facilmente succhi di frutta caldi, tè aromatizzati e cioccolata.

Organizzare il viaggio: consigli pratici

Zagabria è raggiungibile dall’Italia in aereo (con voli diretti da diverse città del nord), in auto attraverso il confine sloveno, o in treno con cambio a Lubiana. Il centro storico è completamente percorribile a piedi durante l’Avvento, e molti hotel si trovano a distanza ravvicinata dalle piazze principali.

Il periodo più affollato tende a essere il fine settimana dell’Immacolata (intorno all’8 dicembre) e le settimane prima di Natale. Chi preferisce meno folla può puntare sulla prima settimana di dicembre o sul periodo tra Natale e Capodanno, quando i mercatini sono ancora aperti ma i flussi si riducono. Per informazioni aggiornate su programmi e orari, il punto di riferimento ufficiale è Croatia.hr — Advent in Zagreb.

Con quaranta giorni di programmazione e una città che sa come trattare i visitatori, l’Avvento di Zagabria 2026-2027 è uno di quegli appuntamenti che merita di entrare nell’agenda prima che i posti negli hotel si esauriscano — e considerando la reputazione che si è costruita negli ultimi anni, non è un rischio da sottovalutare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.