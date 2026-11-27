Dal 1° dicembre 2026 al 7 gennaio 2027, Caltagirone si prepara a diventare una delle mete natalizie più affascinanti della Sicilia grazie all’evento che ruota attorno ai presepi di Caltagirone: un itinerario tra opere artigianali, ceramiche decorate a mano, esposizioni nei musei e mercatini che attraversa il centro storico di questa città patrimonio UNESCO nella Provincia di Catania. Un appuntamento che trasforma le strade e i vicoli del borgo in un percorso d’arte popolare, capace di richiamare visitatori da tutta l’isola e non solo.

Una città patrimonio UNESCO che si veste di Natale

Caltagirone non è una destinazione qualunque. Riconosciuta dall’UNESCO come sito di valore universale eccezionale, la città è da secoli sinonimo di ceramica artistica siciliana. Le sue botteghe producono manufatti che raccontano una tradizione plurisecolare, e durante il periodo natalizio questa vocazione artigianale trova la sua espressione più intensa e visibile.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici del Favo e promosso dalle autorità turistiche locali. Non si tratta di una fiera commerciale, ma di un vero e proprio percorso culturale che coinvolge musei, spazi espositivi, chiese e piazze del centro storico. I presepi di Caltagirone diventano così un fil rouge che unisce luoghi normalmente separati, invitando il visitatore a scoprire angoli della città che spesso restano fuori dai circuiti turistici ordinari.

Quindici presepi artistici e un itinerario con card dedicata

Il cuore dell’iniziativa sono 15 presepi artistici distribuiti in altrettanti punti del territorio, accessibili attraverso una card dedicata. Questo sistema — semplice ma efficace — permette di organizzare la visita in modo autonomo, scegliendo il proprio ritmo e percorso. Ogni opera è il risultato di un lavoro artigianale che inizia mesi prima dell’inaugurazione.

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I pezzi sono interamente realizzati a mano a Caltagirone: ogni statuina, ogni elemento del paesaggio, ogni dettaglio architettonico in miniatura porta con sé il segno riconoscibile della ceramica locale. Non è semplice decorazione: è un linguaggio visivo che racconta la storia di un territorio, le sue influenze arabe, normanne e barocche, compresse in composizioni che possono essere grandi come una stanza o piccole come una nicchia nel muro.

L’itinerario include anche esposizioni, musei, folklore e mercatini. Chi visita Caltagirone in questo periodo trova quindi una città attiva su più livelli: c’è la dimensione contemplativa dei presepi artistici, quella commerciale dei mercati natalizi, e quella culturale delle mostre e delle tradizioni popolari che animano le serate.

L’artigianato come identità, non come souvenir

Uno degli aspetti più interessanti di questo evento è il modo in cui mette al centro l’artigianato come pratica viva, non come reperto da museo. Le ceramiche di Caltagirone non sono prodotti standardizzati: ogni pezzo racconta qualcosa, ha una storia, porta il segno di chi l’ha lavorato. Questa caratteristica le distingue nettamente dalla produzione di massa che domina molti mercatini natalizi europei.

Immagine generata con AI

Il presepe, in questo contesto, non è solo un oggetto devozionale. È un’occasione per mostrare la tecnica, la fantasia e la competenza delle botteghe locali. Alcune rappresentazioni reinterpretano scene tradizionali con uno sguardo contemporaneo; altre restano fedeli all’iconografia classica, ma con una cura del dettaglio che rende ogni elemento riconoscibile come prodotto di una mano esperta.

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Per i visitatori, questo significa trovarsi di fronte a opere che hanno un valore estetico e culturale autentico — non semplici decorazioni stagionali, ma lavori che meritano attenzione e tempo.

Un evento che si ripete ogni anno e cresce nel tempo

L’edizione 2026 non è la prima. Le fonti documentano edizioni precedenti dell’evento, almeno a partire dal 2022, con un’edizione confermata anche nel 2025. Questo significa che si tratta di una tradizione consolidata, non di un esperimento. Anno dopo anno, l’organizzazione ha affinato il format, ampliato le collaborazioni e rafforzato la rete di luoghi coinvolti.

La continuità è un segnale importante: eventi di questo tipo funzionano quando riescono a costruire un pubblico fedele, fatto di persone che tornano ogni anno e di nuovi visitatori attratti dal passaparola. Il fatto che Caltagirone sia già una meta turistica riconoscibile — anche grazie al suo status UNESCO — facilita questo processo, ma non lo rende automatico. Serve un’organizzazione solida e una proposta che si rinnovi.

Per chi pianifica un viaggio in Sicilia nel periodo delle feste, l’itinerario dei presepi di Caltagirone rappresenta una ragione concreta per includere la città nel proprio itinerario. Il sito ufficiale dell’evento, ipresepidicaltagirone.it, è il punto di riferimento per aggiornamenti su orari, accessi e modalità di acquisto della card.

L’appuntamento è fissato: dal 1° dicembre 2026 fino al 7 gennaio 2027, Caltagirone offre una delle esperienze natalizie più radicate e autentiche della Sicilia — costruita non su luci e scenografie importate, ma su un saper fare che appartiene a questa terra da secoli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.