Il 2 dicembre 2026 la California inaugurerà quello che viene già definito il più grande ponte faunistico del mondo: il Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un’infrastruttura che non assomiglia a nulla di costruito prima. Non è un semplice cavalcavia metallico. È una foresta sospesa — ricoperta di terra, arbusti e piante autoctone — che attraversa un’autostrada a dieci corsie percorsa ogni giorno da circa 300.000 veicoli. Un progetto che ridisegna il confine tra urbanizzazione e natura, e che potrebbe diventare un modello replicabile su scala globale.

Un ponte faunistico in California che non sembra un ponte

Il Wallis Annenberg Wildlife Crossing sorge ad Agoura Hills, a circa 55 chilometri da Los Angeles, e attraversa la Highway 101, una delle arterie stradali più trafficate della California meridionale. Dall’alto, la struttura si mimetizza con il paesaggio circostante: la superficie è ricoperta di suolo, vegetazione bassa e piante native che riproducono fedelmente l’ambiente delle colline vicine.

Le dimensioni sono notevoli: 380 metri di lunghezza e una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Non si tratta di un passaggio stretto pensato per una singola specie, ma di un corridoio ecologico abbastanza ampio da ospitare contemporaneamente più animali, ridurre lo stress legato alla presenza umana e consentire movimenti naturali tra territori separati da decenni di asfalto e cemento.

Perché la Highway 101 era diventata una barriera insormontabile

La Highway 101 non è solo una strada: è una cicatrice nel paesaggio. Da quando è stata costruita, ha diviso fisicamente gli ecosistemi delle Santa Monica Mountains da quelli delle colline più interne, impedendo agli animali selvatici di spostarsi liberamente tra habitat fondamentali per la loro sopravvivenza. Il risultato, nel corso dei decenni, è stato un progressivo isolamento genetico delle popolazioni animali.

Il caso più studiato riguarda i puma — i leoni di montagna californiani. Costretti a vivere in territori sempre più ristretti, questi grandi felini hanno mostrato segnali preoccupanti di consanguineità. Ma il problema riguarda anche coyote, cervi e decine di altre specie che ogni anno tentano di attraversare l’autostrada, spesso con esiti fatali. Il ponte faunistico californiano nasce proprio per interrompere questo ciclo.

Un investimento da 114 milioni di dollari con il sostegno di Leonardo DiCaprio

Il progetto ha richiesto anni di pianificazione e un investimento complessivo di circa 114 milioni di dollari. Tra i sostenitori più noti c’è Leonardo DiCaprio, che ha contribuito attivamente alla raccolta fondi e ha portato visibilità internazionale all’iniziativa. Il suo coinvolgimento non è stato puramente simbolico: ha aiutato a mobilitare donazioni private che si sono affiancate ai finanziamenti pubblici e filantropici.

→ Leggi anche: Il cavo Petal attraversa l'Atlantico: 7.000 km di connessione sottomarina in arrivo nel 2029

Immagine generata con AI

Il nome dell’opera — Wallis Annenberg Wildlife Crossing — rende omaggio a Wallis Annenberg, presidente e CEO dell’Annenberg Foundation, che ha sostenuto il progetto in modo determinante. La struttura è il risultato di una coalizione insolita: enti pubblici, fondazioni private, associazioni ambientaliste e singoli donatori uniti da un obiettivo comune.

Gli animali non hanno aspettato l’inaugurazione ufficiale

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa storia è che gli animali non hanno atteso il 2 dicembre 2026 per iniziare a esplorare la struttura. Prima ancora dell’apertura ufficiale, diverse specie hanno già cominciato a frequentare il ponte, segnale che l’infrastruttura funziona come previsto e che la fauna selvatica locale percepisce il corridoio come un’estensione naturale del territorio.

Questo dato non è banale. Spesso i passaggi faunistici vengono costruiti ma restano inutilizzati perché mal progettati, troppo esposti al rumore o privi delle caratteristiche ambientali che gli animali cercano. Il Wallis Annenberg Wildlife Crossing sembra aver superato questo scoglio grazie proprio alla cura con cui è stata ricreata la vegetazione autoctona e all’ampiezza della struttura, che riduce il senso di esposizione per gli animali più cauti.

Un modello per le infrastrutture del futuro

Il ponte faunistico in California arriva in un momento in cui il tema della frammentazione degli habitat è al centro del dibattito scientifico e politico internazionale. Secondo numerosi studi di ecologia, la perdita di connettività tra habitat naturali è una delle principali cause del declino della biodiversità a livello globale, spesso più insidiosa della perdita diretta di territorio.

I wildlife crossing — i passaggi faunistici — esistono già in molte parti del mondo: in Europa, in Canada, in Australia. Ma raramente raggiungono le dimensioni e la complessità del progetto californiano. 380 metri di lunghezza, 4.000 metri quadrati di superficie vegetata, una posizione strategica tra Los Angeles e le aree protette delle montagne: tutto questo fa del Wallis Annenberg Wildlife Crossing un punto di riferimento per chiunque si occupi di pianificazione infrastrutturale sostenibile.

La domanda che molti si pongono ora è se questo modello possa essere replicato altrove — e a quali costi. Il budget di 114 milioni di dollari è significativo, ma va messo in relazione con i benefici a lungo termine: riduzione delle collisioni tra veicoli e animali, recupero della diversità genetica delle popolazioni selvatiche, aumento della resilienza degli ecosistemi. Sono valori difficili da quantificare in denaro, ma sempre più riconosciuti come essenziali. Il ponte di Agoura Hills dimostra che costruire per la natura e costruire per le persone non sono obiettivi incompatibili — e che a volte basta attraversare un’autostrada per cambiare le cose.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.