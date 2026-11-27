L’intelligenza artificiale nelle imprese italiane avanza a ritmi che non hanno precedenti, ma lo fa in modo profondamente asimmetrico: le grandi aziende corrono, le piccole e medie imprese arrancano, e il divario tra i due mondi — anziché ridursi — si sta allargando. È uno dei dati più significativi che emerge dall’insieme delle analisi disponibili sul mercato digitale italiano nel 2026, e ha implicazioni concrete per la competitività dell’intero sistema produttivo del Paese.

Una crescita reale, ma concentrata

I numeri sull’adozione dell’AI in Italia parlano di una crescita del +40,2% rispetto all’anno precedente — una percentuale che, nel contesto di un mercato maturo come quello tecnologico, è tutt’altro che ordinaria. A fare da traino non è solo l’intelligenza artificiale: anche il cloud computing cresce del +14,2% e la cybersecurity segna un +11,1%, segnali che le imprese italiane stanno investendo in modo strutturato sulla digitalizzazione. Gli investimenti aggiuntivi in tecnologie digitali da parte delle imprese italiane nel 2026 ammontano a 2,1 miliardi di euro.

Eppure, guardare solo ai tassi di crescita rischia di dare un’immagine distorta. La domanda più importante non è quanto cresce l’AI in Italia, ma chi la sta adottando davvero — e chi, invece, resta ai margini di questa trasformazione.

Il gap che si allarga: grandi aziende contro PMI

I dati ISTAT relativi al 2025 tracciano un quadro inequivocabile. Il 53,1% delle grandi imprese italiane utilizza almeno una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale. Tra le piccole e medie imprese, la quota scende al 15,7%. Non è solo una differenza di grado: è una differenza di ordine di grandezza.

Ancora più preoccupante è la traiettoria di questo divario. Tra il 2023 e il 2025, il gap nell’adozione dell’AI tra grandi imprese e PMI è passato da circa 20 a 37 punti percentuali. In due anni, la forbice si è quasi raddoppiata. Questo significa che l’accelerazione in atto non sta livellando il campo, ma lo sta inclinando ulteriormente a favore di chi era già avanti.

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Il confronto con il resto d’Europa non è confortante. Nel 2025, circa il 19,95% delle imprese europee con almeno 10 dipendenti utilizza strumenti di AI. La media nasconde però una stratificazione analoga: il 55% delle grandi aziende europee usa l’AI, il 30% delle medie, il 17% delle piccole. L’Italia segue questo schema, ma con le PMI che restano su percentuali tra le più basse del continente.

Perché le PMI faticano ad adottare l’AI

Le ragioni del ritardo delle piccole e medie imprese non sono irrazionali — sono strutturali. La prima è quella delle risorse finanziarie: implementare soluzioni AI richiede investimenti iniziali significativi, che una grande azienda può ammortizzare su volumi ben più ampi. Una PMI con 20 dipendenti difficilmente può permettersi un team dedicato all’innovazione tecnologica.

La seconda barriera è quella delle competenze interne. L’AI non è un software che si installa e si usa: richiede figure capaci di configurarla, allenarla sui dati aziendali, integrarla nei processi esistenti e monitorarne i risultati. Queste figure scarseggiano sul mercato del lavoro italiano, e le grandi aziende le attraggono con pacchetti retributivi che le PMI non possono competere.

Immagine generata con AI

C’è poi una questione di cultura del rischio. Le piccole imprese tendono a essere più conservative nelle decisioni tecnologiche, spesso per buone ragioni: un errore di implementazione può avere conseguenze proporzionalmente più gravi. Preferiscono aspettare che la tecnologia si stabilizzi, che esistano casi d’uso chiari nel loro settore, che qualcuno nel loro ecosistema abbia già fatto da apripista.

Infine, pesano le infrastrutture dati. L’AI funziona bene quando ha accesso a dati strutturati, puliti e in quantità sufficiente. Molte PMI italiane operano ancora con archivi frammentati, processi poco digitalizzati, dati sparsi tra fogli Excel e sistemi gestionali datati. Prima ancora di pensare all’AI, dovrebbero completare un percorso di digitalizzazione di base che in molti casi è ancora incompleto.

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Cosa sta facendo la ricerca italiana sul tema

Il quadro non è solo fatto di numeri aziendali. Sul piano della riflessione strategica, la Fondazione Leonardo ha pubblicato il report L’Italia nell’era dell’IA, curato da Luciano Floridi e Micaela Lovecchio, che affronta il tema dell’intelligenza artificiale in una prospettiva più ampia, che include dimensioni etiche, economiche e di politica industriale. È un contributo importante perché sposta il dibattito dalla semplice adozione tecnologica alla domanda di che tipo di AI vogliamo integrare nel nostro sistema produttivo — e con quali obiettivi.

Il documento è disponibile sul sito della Fondazione Leonardo ed è un punto di riferimento utile per chiunque voglia capire il posizionamento dell’Italia nel panorama globale dell’intelligenza artificiale, al di là dei soli dati di mercato.

Le implicazioni per la competitività del sistema italiano

L’Italia è un Paese in cui le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia reale. Se il divario nell’adozione dell’AI continua ad allargarsi, le conseguenze non si limitano alle singole imprese che restano indietro: riguardano l’intera filiera produttiva, la capacità del sistema di innovare, la competitività sui mercati internazionali.

Una grande azienda che usa l’AI per ottimizzare la logistica o automatizzare l’analisi dei dati può ottenere vantaggi significativi. Ma se i suoi fornitori — spesso PMI — non hanno gli stessi strumenti, l’efficienza si interrompe lungo la catena. Il rischio è quello di un ecosistema a due velocità, dove l’innovazione rimane confinata ai grandi player e non si diffonde verso il basso.

Non esistono soluzioni rapide a questo problema. Servono politiche industriali mirate, incentivi calibrati sulle dimensioni aziendali, programmi di formazione accessibili e — forse soprattutto — una rete di supporto che aiuti le PMI a capire da dove cominciare. Perché il problema, spesso, non è la volontà di innovare: è sapere come farlo senza rischiare di sbagliare tutto al primo passo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.