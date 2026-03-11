Altro che Smart: questa piccola utilitaria costa meno di un motorino e sta spopolando in città

Se pensate che le auto elettriche siano ancora un lusso, pensateci di nuovo. Il Gruppo Geely, uno dei colossi dell’automotive cinese che possiede marchi come Volvo e Polestar, ha appena lanciato una city car elettrica che promette di cambiare le regole del gioco. La Livan Smurf è piccola, compatta e, soprattutto, ha un prezzo d’attacco che fa impallidire molti dei modelli più conosciuti.

Una city car che costa quanto un motorino

Con un prezzo che parte da appena 4.000 euro, la Livan Smurf è una delle city car elettriche più economiche sul mercato. E non è una vettura qualunque: con il suo design giocoso e accattivante, si inserisce nella lunga lista di mini EV cinesi, ma con un vantaggio che potrebbe essere decisivo per molti: la convenienza. In confronto a un motorino o a uno scooter, questa piccola elettrica potrebbe diventare una scelta più pratica, ecologica e alla portata di tutti.

Con una lunghezza di soli 3,1 metri, una larghezza di 1,56 metri e un’altezza di 1,61 metri, la Smurf è progettata per navigare facilmente nel traffico cittadino e per parcheggiare senza problemi. Nonostante le sue dimensioni contenute, ha una capacità di quattro posti, ideale per piccoli spostamenti urbani o per famiglie con esigenze di mobilità limitate. La sua manovrabilità e la praticità in città la rendono l’alternativa ideale per chi non ha bisogno di un’auto grande e costosa.

Tecnologia alla portata di tutti

Sotto il cofano, la Smurf non pretende di essere un’auto da corsa. Con un motore che sviluppa 40 cavalli, la piccola vettura pesa 825 chilogrammi a vuoto, ma non è la potenza a fare la differenza. La Smurf è pensata per la città e per spostamenti brevi, con una batteria da 17 kWh che garantisce un’autonomia di circa 200 km, più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani. La velocità massima non è da record, ma è perfetta per chi cerca una soluzione pratica ed economica per la mobilità urbana.

All’interno, l’auto non è certo spartana: troviamo un sistema di infotainment moderno, con uno schermo digitale che consente di controllare le funzioni principali della vettura. Non c’è dubbio che, pur nella sua semplicità, la Smurf sta cercando di rispondere alle necessità di un pubblico giovane e dinamico, che vuole un’auto accessibile senza rinunciare alla tecnologia.

Un prezzo che sfida i competitor

La cosa che stupisce di più della Livan Smurf è proprio il prezzo. Con un costo che si aggira attorno ai 4.000 euro, stiamo parlando di una cifra che può competere facilmente con quella di un motorino o di un piccolo scooter. In Cina, dove il mercato delle auto elettriche sta vivendo una vera e propria rivoluzione, la Smurf ha suscitato un enorme interesse, anche perché rappresenta un’alternativa a vetture più costose e ingombranti, pur mantenendo una buona qualità e una batteria decente.

Attualmente non è prevista la vendita della Livan Smurf in Europa, ma la possibilità che questo piccolo gioiellino arrivi anche nel Vecchio Continente non è poi così lontana. In un momento storico in cui la mobilità elettrica sta prendendo piede, vetture come la Smurf potrebbero trovare terreno fertile anche tra i consumatori europei, grazie a un prezzo che potrebbe abbattere definitivamente la barriera economica all’ingresso per molti.

Il mercato delle auto elettriche cambia in fretta

Con l’arrivo di vetture come la BYD Dolphin Surf, che ha già fatto il suo ingresso in Italia a un prezzo competitivo sotto i 20.000 euro, e la crescente attenzione verso le auto cinesi, il mercato dell’auto elettrica sta vivendo un’evoluzione che non sembra fermarsi. La Livan Smurf non è solo un’auto economica, ma rappresenta anche una sfida diretta alle case automobilistiche tradizionali, costringendo i produttori a ripensare le loro strategie.

In un futuro non troppo lontano, potremmo vedere sempre più auto elettriche di piccole dimensioni e dal prezzo competitivo, destinate a cambiare il modo in cui pensiamo alla mobilità urbana. Le auto tradizionali, con il loro alto costo di gestione e manutenzione, potrebbero essere sempre più sostituite da soluzioni economiche ed ecologiche, perfette per le esigenze quotidiane.

È ancora presto per dire se la Livan Smurf arriverà in Europa, ma l’idea di una city car elettrica così economica sta già facendo parlare. E chissà che, tra qualche anno, le piccole auto elettriche diventino la scelta preferita di chi vive in città.