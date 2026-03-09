Auto d’epoca, il tesoro nascosto che vale oltre 100 miliardi: perché sempre più investitori guardano alle classic car

Negli ultimi anni il mondo delle auto d’epoca e di interesse storico ha smesso di essere soltanto un territorio per collezionisti e appassionati. Oggi è diventato un vero e proprio mercato finanziario parallelo, capace di muovere cifre enormi e attirare l’attenzione di investitori, fondi e grandi patrimoni.

Secondo le stime più recenti, il valore complessivo del mercato italiano delle auto storiche ha superato i 100 miliardi di euro, una cifra che racconta molto bene quanto questo settore sia cresciuto nel tempo, trasformandosi in un asset sempre più considerato all’interno delle strategie di investimento legate al lusso.

L’Italia, del resto, è uno dei Paesi simbolo dell’automobilismo mondiale. Qui sono nati marchi come Ferrari e Lamborghini, e proprio questa eredità industriale ha contribuito a creare una cultura dell’auto classica che oggi alimenta un mercato estremamente dinamico.

Un mercato che cresce in tutta Europa

Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. In tutta Europa il settore delle auto vintage sta vivendo una fase di forte espansione. Le analisi di mercato indicano che nel 2024 il giro d’affari europeo ha raggiunto circa 9,15 miliardi di dollari, ma le previsioni suggeriscono una crescita significativa nei prossimi anni.

Secondo diverse stime, entro il 2032 il mercato potrebbe superare i 22 miliardi di dollari, segno che l’interesse per le automobili storiche continua a rafforzarsi anche tra investitori che tradizionalmente operavano in altri ambiti, come arte, orologi e beni da collezione.

In Europa il Regno Unito guida il settore con circa il 27% delle transazioni, seguito dalla Germania con il 22% e dalla Francia con il 15%. L’Italia si colloca al quarto posto con una quota intorno al 14%, ma resta uno dei mercati più vivaci dal punto di vista culturale e collezionistico.

Quando un’auto diventa un asset

Il motivo di questo crescente interesse è abbastanza chiaro per chi frequenta il mondo delle aste internazionali. Le auto d’epoca funzionano in modo molto simile alle opere d’arte. Alcuni modelli diventano veri e propri oggetti da collezione, caratterizzati da rarità, storia sportiva o valore simbolico per il marchio che li ha prodotti.

Quando questi fattori si combinano, il prezzo può raggiungere cifre straordinarie. Uno degli esempi più eclatanti è rappresentato dalla Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955, venduta nel 2022 per circa 142 milioni di dollari, diventando l’auto più costosa mai battuta all’asta.

Anche altri modelli hanno raggiunto valori impressionanti, come la Mercedes-Benz W196 R Stromlinienwagen del 1954, aggiudicata nel 2025 per quasi 53 milioni di dollari, o la leggendaria Ferrari 330 LM / 250 GTO del 1962, che ha superato i 51 milioni di dollari in un’asta internazionale.

Queste cifre raccontano molto bene quanto il mercato delle auto classiche possa diventare competitivo quando si parla di esemplari unici o estremamente rari.

L’Italia tra passione e investimento

Nel nostro Paese il mondo delle auto storiche vive una doppia dimensione. Da un lato esiste una forte componente culturale legata alla passione per il design automobilistico e per la storia delle grandi case italiane. Dall’altro lato sta emergendo sempre di più una dimensione finanziaria.

Eventi, raduni e manifestazioni dedicate alle vetture storiche attirano ogni anno migliaia di appassionati e collezionisti, contribuendo a creare un ecosistema che include restauratori specializzati, case d’asta, consulenti e intermediari.

Questo contesto favorisce anche la crescita del mercato dei restauri, perché molte auto storiche acquistano valore proprio grazie a interventi di recupero che riportano i modelli alle condizioni originali.

Il successo delle auto d’epoca non dipende soltanto dal loro potenziale finanziario. Queste vetture rappresentano un pezzo di storia industriale, un simbolo di ingegneria e design che racconta epoche diverse dell’automobile.

Per molti collezionisti possedere una Ferrari degli anni Sessanta o una Mercedes da competizione degli anni Cinquanta significa custodire un frammento di cultura motoristica, qualcosa che va ben oltre il semplice valore economico.

Ed è proprio questa combinazione tra passione, rarità e valore storico che continua ad alimentare un mercato capace di crescere anno dopo anno. Un mercato che oggi vale decine di miliardi e che, secondo molti osservatori, potrebbe diventare uno degli asset più interessanti del lusso nei prossimi decenni.