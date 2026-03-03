Fiat DownTown, la citycar stile “Multipla” che fa sognare gli appassionati: tre posti e 2,5 metri di lunghezza

Molti pensano che l’idea della microcar moderna sia nata con la Smart, ma in realtà a Torino ci stavano ragionando parecchio prima.

La prova si chiama Fiat DownTown, un prototipo che oggi in pochi ricordano e che, a rivederlo con gli occhi di adesso, sembra quasi un’auto uscita da un render contemporaneo.

Era lunga appena due metri e mezzo, più corta di molte citycar attuali, eppure riusciva a infilare dentro qualcosa che ancora oggi fa discutere: tre posti veri, con una disposizione che ricordava in piccolo quella della futura Fiat Multipla. Due sedili davanti e uno centrale dietro, sfruttando ogni centimetro disponibile senza dare l’impressione di essere un giocattolo su ruote.

Il progetto portava la firma di Chris Bangle, nome che avrebbe poi diviso pubblico e critica negli anni successivi. All’epoca la DownTown fece parlare soprattutto per l’audacia dell’idea più che per la possibilità concreta di vederla in concessionaria.

Un’auto elettrica quando ancora non era di moda

La cosa che oggi colpisce davvero è un’altra. La DownTown era elettrica, e lo era in un periodo in cui l’elettrico veniva guardato con curiosità più che con convinzione. Due motori posteriori da circa venti cavalli complessivi, una velocità massima di 100 km/h e un’autonomia dichiarata che poteva arrivare fino a 300 chilometri, a patto però di dimezzare l’andatura a 50 km/h.

Letto adesso può sembrare un compromesso pesante, ma per l’epoca era un modo intelligente di ragionare sulla mobilità urbana. L’idea non era fare un’auto da autostrada, bensì creare un mezzo pensato per il centro città, per chi si muove tra semafori, parcheggi stretti e tragitti brevi.

In sostanza, una citycar progettata davvero per la città, non semplicemente un’auto piccola adattata a quel contesto.

Perché non è mai arrivata sulle strade

La DownTown fu presentata al Salone di Torino e attirò attenzione, ma rimase un prototipo. Il mercato di quegli anni non era pronto, le batterie non garantivano costi e prestazioni compatibili con una produzione di massa e, soprattutto, mancava la pressione normativa che oggi spinge verso l’elettrificazione.

C’è anche un altro aspetto, meno tecnico e più culturale. Negli anni Novanta l’auto continuava a essere percepita come simbolo di libertà e potenza, non come strumento da ottimizzare per lo spazio urbano. Una vettura da 2,5 metri e 20 cavalli, per quanto intelligente, rischiava di sembrare una rinuncia.

Eppure molte delle soluzioni viste su quel prototipo sono riemerse nel tempo. La configurazione a tre posti è diventata un segno distintivo della Multipla, mentre il concetto di microcar elettrica oggi è al centro delle strategie di quasi tutti i costruttori.

Cosa dice oggi a chi vive in città

Riguardare la DownTown oggi significa fare un esercizio interessante. Tra ZTL, traffico cronico e parcheggi introvabili, un’auto così avrebbe senso per molti. Piccola fuori ma sfruttata bene dentro, elettrica, con prestazioni calibrate sull’uso reale.

Non è detto che sarebbe stata un successo commerciale, e forse qualche limite pratico sarebbe emerso nell’uso quotidiano. Però racconta qualcosa di preciso: Fiat aveva intuito con largo anticipo il tema della mobilità compatta ed elettrica, in un momento in cui quasi nessuno ne parlava seriamente.

A volte i prototipi restano chiusi nei musei, altre volte diventano spunti per ciò che verrà. La DownTown è rimasta nel limbo delle idee troppo avanti per il proprio tempo, ma guardando le città di oggi viene da chiedersi se non fosse semplicemente arrivata con vent’anni di anticipo.