Guida ai sistemi di assistenza alla guida nelle auto elettriche di ultima generazione

Quando si pensa alle auto elettriche di ultima generazione, si tende subito a concentrarsi sull’aspetto della mobilità sostenibile. Certo, non c’è alcun dubbio che questo sia un elemento di fondamentale importanza, ma non bisogna tuttavia dimenticare che questi veicoli sono anche sinonimo di grande innovazione tecnologica.

Mettersi alla guida di una berlina elettrica o di un’utilitaria hybrid è sicuramente un modo per diminuire le emissioni di CO2 nelle città, ma anche un’esperienza di guida eccitante e innovativa. Tra le caratteristiche più apprezzate dagli utenti ci sono i sistemi di assistenza alla guida, anche conosciuti come Advanced Driver Assistance Systems, o ADAS che migliorano la sicurezza e l’esperienza complessiva al volante. Tali tecnologie, un tempo riservate ai veicoli di fascia alta, sono oggi sempre più diffuse anche nei modelli di prezzo medio. Ma in cosa consistono davvero e quanto impattano sul controllo che il guidatore ha sul mezzo?

Principali sistemi di assistenza alla guida

Per iniziare, è opportuno ricorda che esistono diverse categorie di ADAS, ognuna delle quali risponde a esigenze specifiche in termini di sicurezza e praticità. Tra i più diffusi si ricordano:

Sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB) : ha il compito di rilevare ostacoli improvvisi e interviene direttamente sui freni per evitare o ridurre l’impatto.

: ha il compito di rilevare ostacoli improvvisi e interviene direttamente sui freni per evitare o ridurre l’impatto. Controllo adattivo della velocità (ACC) : la sua funzione è di assistere il guidatore nel mantenimento della distanza di sicurezza dal veicolo che si trova di fronte;

: la sua funzione è di assistere il guidatore nel mantenimento della distanza di sicurezza dal veicolo che si trova di fronte; Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) : serve a correggere automaticamente la traiettoria dell’auto se il conducente si distrae o in caso di colpi di sonno repentini;

: serve a correggere automaticamente la traiettoria dell’auto se il conducente si distrae o in caso di colpi di sonno repentini; Riconoscimento dei segnali stradali (TSR): tramite l’uso di una telecamera, l’auto può riconoscere i segnali stradali, sia verticali che orizzontali e adattare la guida, veicolando informazioni anche agli altri sistemi di assistenza.

Advanced Driver Assistance Systems, assistenza alla guida da scoprire (Leonardo.it)

Oltre ai suddetti sistemi, sono disponibili altre features, come l’avviso di traffico trasversale posteriore e il monitoraggio dell’angolo cieco, utile per i sorpassi in autostrada. L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio di incidenti, ma anche rendere la guida meno stressante e più fluida, specialmente nei lunghi viaggi o nel traffico quotidiano.

Advanced Driver Assistance Systems: quali sono le prospettive future

Come era lecito aspettarsi, i sistemi ADAS stanno notevolmente beneficiando del boom dell’intelligenza artificiale, che li sta rendendo sempre più precisi e capaci di prevedere i comportamenti degli altri utenti della strada.

Uno degli obiettivi principali degli Advanced Driver Assistance Systems più recenti è la guida autonoma. Sebbene essa non sia ancora pienamente operativa in molti paesi, il livello di automazione è in costante crescita: i veicoli moderni possono già eseguire manovre complesse, come il parcheggio automatico e il cambio di corsia assistito, senza contare sull’intervento diretto del conducente.

La piena realizzazione di questa prospettiva dipenderà dal miglioramento dei sistemi di rete veicolo-a-veicolo e veicolo-a-infrastruttura, che consentiranno alle auto di comunicare tra loro e con l’ambiente circostante. In questo modo, le auto elettriche potranno prevenire la formazione di ingorghi, migliorare il flusso del traffico e ridurre ulteriormente il rischio di incidenti, integrando funzionalità sempre nuove con il procedere del tempo.