Il nuovo Codice della Strada fa tremare gli automobilisti: fino a 1.600 euro di multa per quest’abitudine (sbagliatissima)

Per molti è troppo severo ma, considerando i rischi, questo comportamento viene pagato caro da chi lo attua, specialmente con il nuovo CDS.

Il Nuovo Codice della Strada introdotto con il Governo Meloni e curato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che al momento viene gestito da Matteo Salvini ha presentato molte novità, tra cui sanzioni ben più dure per tante infrazioni. Le prime che vengono alla mente sono la guida in stato di ebbrezza e la conduzione in modo sconsiderato dei monopattini elettrici a noleggio o personal.

Tuttavia, secondo tantissimi esperti – ad esempio i tecnici della NHTSA americana – l’infrazione che costa più cara dal punto di vista della sicurezza in strada è un’altra. Questo comportamento davvero poco responsabile è considerato la fonte di distrazione primaria quando si guida. E la distrazione più frequente è dovuta all’uso irresponsabile degli Smartphone.

Guidare con lo Smartphone è un comportamento estremamente pericoloso, quante volte nel guardare una notifica avete la sensazione di distrarvi per pochi secondi e poi vi accorgete di aver percorso parecchi metri? Molti guidatori quando lo fanno si ritrovano contro un muro, un pedone o nel peggiore dei casi coinvolti in un incidente fatale con altri veicoli o utenti della strada.

Multa per l’utilizzo dello Smartphone

L’utilizzo dello Smartphone in auto è proibito dall’Articolo 173 del Codice della Strada secondo cui: “La guida con un dispositivo elettronico tra le mani” è severamente proibita. La linea dura del Governo contro questo comportamento ha portato ad un inasprimento delle pene per chi viene colto in fragrante nell’ignorare questo divieto.

Troppi incidenti per la guida con il cellulare, arrivano sanzioni fino a 1.600 € – www.Leonardo.it

Al momento, la multa per chi guida con un cellulare in mano oscilla tra i 250 € ed i 1.000 €, con aggravanti per la recidiva, specie se compresa in un periodo molto ravvicinato. Nello specifico, si può vedere sospesa la propria licenza di guida che va da 15 giorni a 2 mesi a seconda della gravità dell’episodio in questione.

Una recidiva nel corso dell’anno di questa azione porta ad una multa più dura: si parla di 422 € fino a 1.697 € oltre alla decurtazione di 10 punti della patente. Queste misure sembrano severe ma considerando quanti incidenti mortali le autorità hanno registrato a causa di questo comportamento, non si può davvero fare altrimenti nel sanzionare chi ignora ancora questo pericoloso allarme e lo compie in modo costante.