Insieme a Bagnaia all’Aprilia? Arriva l’immediata smentita, non se ne fa più nulla

Le voci che circolano nel paddock della MotoGP sono ormai all’ordine del giorno, e quella che ha coinvolto Joan Mir sembrava una di quelle che avrebbero creato un mix di curiosità e anticipazione. Secondo alcuni rumor, infatti, il campione del mondo 2020 della MotoGP avrebbe potuto unirsi a Pecco Bagnaia in un futuro prossimo, firmando per Aprilia a partire dal 2027, con la promessa di una coppia da sogno per il team italiano.

Aprila-Mir, la smentita dell’agente

Tuttavia, la notizia che ha fatto il giro del mondo è stata subito smentita da una fonte autorevole: Paco Sanchez, l’agente di Joan Mir. Con un tweet immediato, Sanchez ha messo a tacere le voci di mercato che vedevano il pilota spagnolo pronto a fare il salto verso l’Aprilia. L’agente ha chiarito che, contrariamente a quanto si stava vociferando, Mir non ha alcun accordo con Aprilia per il 2027. Un colpo di scena che ha frenato le aspettative di molti appassionati di MotoGP che, dopo l’annuncio di Bagnaia, speravano di vedere l’unione tra i due talenti su una moto rivale della Ducati.

La smentita arriva in un momento particolare per Joan Mir, che sta vivendo una stagione in salita con la sua attuale squadra, la Honda. Nonostante la smentita, però, è difficile ignorare che le voci di mercato abbiano una base di verità, considerando che il contratto di Mir con Honda non è eterno e il suo futuro, soprattutto dopo le difficoltà attuali, è stato oggetto di speculazioni. La possibilità di un cambiamento, magari in un team come Aprilia, continua a rimanere una chiacchiera vivace tra i tifosi, ma al momento sembra essere solo una possibilità lontana. La MotoGP continua ad essere un palcoscenico di continui cambiamenti e trattative, e chissà, magari in futuro anche Mir si troverà a fare un’altra scelta. Ma per ora, il futuro sembra ancora incerto.