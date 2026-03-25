Lascia immediatamente il team con un anno di anticipo: rivoluzione in Formula 1 - Leonardo.it

La Formula 1 è un mondo in costante movimento, dove anche le decisioni che sembrano improvvise e impensabili possono ribaltare rapidamente le gerarchie. È il caso della clamorosa decisione di Jonathan Wheatley di dimettersi immediatamente dal suo ruolo di team principal dell’Audi, un annuncio che ha lasciato il mondo della F1 a bocca aperta. Un passo indietro che arriva con un anno di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, suscitando inevitabili interrogativi su cosa stia accadendo nel cuore del progetto teutonico.

La decisione di Wheatley, per motivi personali, ha avuto un impatto forte sull’organizzazione Audi, che si trova ora a dover fare i conti con una repentina e inaspettata vacanza al vertice. Tuttavia, la Formula 1 è anche il terreno perfetto per le sorprese, e così, mentre il futuro di Wheatley resta ancora un’incognita, si fa largo un altro nome altisonante: Mattia Binotto. L’ex team principal della Ferrari, noto per aver guidato il Cavallino Rampante in anni altalenanti, raccoglierà l’eredità dell’inglese.

Binotto prende il timone dell’Audi F1

La nomina di Mattia Binotto come nuovo team principal di Audi segna un punto di svolta. Binotto, che già ricopre il ruolo di responsabile del progetto F1 per Audi, si inserisce in un contesto che conosce bene. La sua esperienza nella gestione di team di vertice, anche se controversa al timone della Ferrari, lo rende una figura adatta a rispondere alle esigenze di una squadra che vuole affermarsi sin dal suo esordio. Sebbene il suo periodo con la Rossa non sia stato privo di difficoltà, la sua competenza tecnica e la conoscenza approfondita dei motori ibridi e del mondo F1 possono rappresentare un valore aggiunto per Audi, che dovrà costruire il suo percorso in Formula 1 con ambizioni importanti.

La scelta di Binotto, tuttavia, non è solo una conferma della sua esperienza, ma anche una scommessa sul futuro. Audi ha bisogno di una figura carismatica e capace di orchestrare un progetto che possa competere con i colossi già affermati come Mercedes e Red Bull. La sua conoscenza delle dinamiche interne e la sua preparazione strategica potrebbero rivelarsi fondamentali per il successo di un team che, pur essendo nuovo, parte con grandi aspettative.