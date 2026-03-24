Mani e braccia rotte dopo la gara: il Gran Premio è un disastro totale

Un weekend di gare che ha segnato un punto negativo nella stagione di MotoGP. Le aspettative erano alte per il Gran Premio del Brasile, ma il circuito di Goiania ha fatto tutto tranne che rispecchiarle. Non si è trattato solo di una gara difficile dal punto di vista tecnico, ma anche di un evento che ha lasciato i suoi segni sulla pelle dei piloti, alcuni dei quali hanno subito piccoli infortuni.

Durante il Gran Premio, infatti, il tracciato si è rivelato assolutamente inadeguato, con tratti che si sono rivelati insidiosi per i motociclisti. Pezzettini di asfalto, staccati dalla superficie, sono volati via e hanno colpito i piloti, mettendo a rischio la loro sicurezza. Tra i più colpiti, Joan Mir e Alex Rins. Il primo ha accusato dei problemi alle mani, mentre il secondo ha subito danni alle braccia.

Disastro in MotoGP, circuito in pessime condizioni

La situazione si è rivelata davvero disastrosa e la gara ha visto una serie di problematiche che hanno reso difficile concentrarsi sulla parte sportiva. Alex Rins e Joan Mir, piloti di punta per i team Honda e Yamaha, hanno dovuto fare i conti con la pericolosità del tracciato, che ha causato non solo danni fisici ma anche un significativo impegno psicologico per affrontare la gara in quelle condizioni.

Il Gran Premio si è, comunque, concluso con la doppietta Aprilia. Marco Bezzecchi ha vinto, mentre Jorge Martin si è classificato secondo. A chiudere il podio, un sorprendente Fabio Di Giannantonio, che con la sua Ducati ha conquistato il terzo posto, sotto l’ala del team di Valentino Rossi.

Asfalto che si sgretola, il futuro del GP del Brasile

Il circuito di Goiania ha mostrato tutte le sue lacune in un momento in cui la sicurezza dovrebbe essere la priorità assoluta. L’immagine del campionato esce danneggiata da questo episodio. La sensazione che i piloti siano stati messi in pericolo per la scarsa manutenzione del tracciato resta forte e la MotoGP dovrà riflettere su quanto accaduto, se non per migliorare la sicurezza, almeno per evitare che simili disastri possano ripetersi in futuro.