Non è molto veloce, ma non si romperà mai e per 15.000€ è la miglior auto che tu possa comprare

Questa city car é la più longevea e apprezzata nel mercato, grazie alla sua combinazione di affidabilità, efficienza e un restyling elegante.

Questa versione 2026 porta con sé un ammodernamento che rende l’Ibiza una proposta ancora più interessante, pur mantenendo il suo prezzo competitivo che parte da 15.238 euro.

L’Ibiza non ha mai nascosto il suo approccio utilitaristico, e anche in questa versione resta fedele a questa filosofia. La carrozzeria è sobria, ma comunque piacevole alla vista, con linee che richiamano l’idea di un’auto pratica ma con una certa raffinatezza. L’interno è ergonomico, con materiali che, pur non essendo premium, risultano di buona qualità. I sedili posteriori sono tra i più comodi nel segmento delle city car, e con un bagagliaio da 355 litri, l’Ibiza si distingue per la capacità di carico, quasi da auto compatta.

Motore e Prestazioni

La versione base monta un motore 1.0 MPI da 80 CV, un tre cilindri benzina da meno di un litro. Non aspettatevi velocità mozzafiato, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che impiega 15,3 secondi e una velocità massima di 175 km/h. Tuttavia, sebbene la motorizzazione non sia grintosa, questo motore è sinonimo di affidabilità, bassi consumi e una manutenzione minima. Con un consumo combinato di 5,3 l/100 km, la SEAT Ibiza resta una delle city car più economiche sul mercato.

Il restyling dell’Ibiza porta con sé una serie di aggiornamenti tecnologici, come il nuovo quadro strumenti digitale da 8 pollici e uno schermo di infotainment da 8,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. L’auto è equipaggiata anche con sistema di assistenza alla guida (ADAS) e cruise control, ma senza eccessi. La SEAT Ibiza, infatti, punta alla praticità e alla facilità d’uso, senza far lievitare troppo il prezzo.

Garanzia affidabilità e finanziamento

Una delle caratteristiche distintive dell’Ibiza è la sua garanzia di 10 anni o 200.000 km, un valore che la rende un’opzione particolarmente allettante per chi cerca un’auto con bassi costi di gestione nel lungo periodo. La SEAT è nota per la sua affidabilità, e questa Ibiza non fa eccezione, rendendola una delle migliori city car da acquistare se si cerca tranquillità.

Per rendere la SEAT Ibiza ancora più accessibile, la casa spagnola propone un finanziamento a tasso agevolato con acconto iniziale di soli 2.696 € e rate mensili da 100 €. Il prezzo totale, con il finanziamento, ammonta a 19.547 €, ma la possibilità di restituire l’auto o di rinnovare il contratto dopo 48 mesi rende questa proposta ancora più flessibile.