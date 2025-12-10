Qual è il modo per guidare senza patente in tasca senza essere multati

Se fino a poco tempo fa era considerato impossibile, guidare senza patente appresso potrebbe adesso diventare la normalità, grazie ad un trucchetto geniale. Una novità che permette di viaggiare liberamente, senza preoccuparsi di dimenticare il documento cartaceo, rendendo i controlli più rapidi, moderni e meno invasivi.

Guidare senza avere la patente fisica nel portafoglio è oggi possibile, ma soltanto se si dispone della versione digitale riconosciuta in tutto il territorio italiano. La patente digitale, infatti, scaricabile direttamente sullo smartphone, sostituisce quella cartacea durante i controlli e offre un’alternativa pratica e sicura per tutti gli automobilisti italiani.

Non serve più la patente per guidare

L’utilizzo della patente digitale si affianca però ad altri documenti ufficiali, come la carta d’identità e la tessera sanitaria, tutti caricabili Wallet dell’app IO. Quando un conducente viene fermato per un controllo, può mostrare direttamente la patente digitale, senza dover consegnare lo smartphone agli agenti presenti sul posto.

Non sarà più necessario mostrare la patente – leonardo.it

Il libretto di circolazione, al contrario, deve essere ancora esibito in formato cartaceo, perché non è ancora disponibile una versione digitale con pieno valore legale. Le forze dell’ordine non si limitano però a visualizzare il documento, ma consultano le banche dati nazionali per confermare la validità.

In questo modo controllano sospensioni o revoche, il saldo punti e la corrispondenza tra la categoria della patente e il tipo di veicolo condotto dall’automobilista. Parallelamente, viene interrogata la banca dati interforze per verifiche preventive, come già accade con le patenti cartacee, assicurando sicurezza e completezza delle informazioni.

Grazie agli aggiornamenti dell’app IO, la patente digitale può essere mostrata anche senza connessione internet, perché i dati vengono conservati e aggiornali in locale. La modalità offline risulta indispensabile in zone senza copertura di rete o quando manca il credito telefonico, garantendo sempre la possibilità di esibire la patente senza intoppi.

Per attivarla basta aggiornare l’app, entrare in “modalità aereo” e accedere alla sezione “Portafoglio”, dove saranno visibili tutti i documenti salvati, pronti per il controllo. Non è neanche necessario consegnare lo smartphone agli agenti, perché basta mostrare la patente digitale sul dispositivo e lasciare che i dati vengano annotati.

La consultazione delle banche dati può avvenire anche tramite tablet di servizio, senza alcun accesso diretto al telefono del cittadino, come per altri documenti digitali. Ogni patente digitale contiene inoltre un QR code che permette una verifica rapida tramite fotocamera, utile come controllo preliminare, per velocizzare i tempi delle procedure.

Se la patente viene sospesa o ritirata, il conducente deve comunque consegnare il documento fisico, anche successivamente e l’app IO aggiornerà automaticamente lo stato. Al momento la patente digitale è valida solo in Italia, mentre all’estero è necessario portare la versione cartacea fino all’introduzione del portafoglio digitale europeo previsto entro il 2026.