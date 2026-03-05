Ritrovano una Ferrari preziosissima sepolta in giardino: la storia ha fatto il giro del mondo (truffa all’assicurazione)

Immaginate la scena: è il 1974, un idraulico americano compra una Ferrari Dino 246 GTS come regalo per l’anniversario di matrimonio. Un acquisto da sogno, un pezzo di storia dell’automobilismo italiano, una macchina che qualsiasi appassionato di motori sogna di possedere. Ma la favola si trasforma presto in un incubo.

Il giorno dei festeggiamenti, l’auto sparisce nel nulla, inghiottita dall’ombra del crimine. La cosa strana? Nessuno pare si sia mai veramente preoccupato di ritrovarla. Eppure, lo sapevamo tutti: la macchina non era semplicemente scomparsa, era sparita con un pizzico di mistero che, a posteriori, sembrava voluto. Non c’erano prove, ma a quanto pare nessuno ha mai chiesto troppo.

Anni dopo, la storia avrebbe preso una piega incredibile, degna di un film. E come? Con una scoperta tanto insolita quanto affascinante.

Il ritrovamento in giardino: storia di bambini e una Ferrari sepolta

Nel 1978, quattro anni dopo il furto, alcuni bambini in un quartiere di West Athens (California) cominciano a scavare nel giardino della loro casa. Mentre il mondo dei grandi si dimentica di quella Ferrari smarrita, i piccoli scavatori si imbattono in un tesoro inaspettato: una Ferrari Dino 246 GTS sepolta nel terreno, proprio sotto il loro naso. Immaginate la scena: bambini, increduli, che scoprono l’auto di lusso interrata come se fosse un’antica reliquia.

La macchina, ancora nel suo splendore, veniva fuori dalla terra come un fantasma di un passato dimenticato, mentre i bambini, con le mani piene di terra, realizzavano di avere tra le mani un pezzo di storia dell’automobilismo che nemmeno gli adulti riuscivano a spiegarsi. Come fosse finita lì? Perché? Chi l’aveva sotterrata?

Il furto, avvenuto davanti a un ristorante, aveva avuto qualcosa di grottesco fin dall’inizio. Un idraulico e sua moglie, con un’automobile di valore, che la parcheggiano come se fosse una macchina qualsiasi, per poi vederla sparire nel nulla.

E la cosa più bizzarra? L’assicurazione ha pagato. Eppure, nonostante il risarcimento, in tanti si chiedevano se non fosse stato tutto un po’ troppo… organizzato. Un piccolo furto teatrale per incassare il valore della macchina e magari, chissà, far sparire il veicolo in un angolo sperduto?

Ma chi, e soprattutto perché, avrebbero deciso di sotterrare una Ferrari? Per evitare che venisse trovata, venduta o smontata per pezzi? Per evitare che qualcuno potesse rimetterla in strada? La risposta non è mai arrivata.

Un’auto dimenticata che si trasforma in leggenda

Quattro anni dopo, la macchina riemerge come una leggenda, pronta a scrivere il suo capitolo finale. I bambini, protagonisti di una scoperta straordinaria, diventarono loro malgrado i nuovi custodi di un pezzo di storia. L’auto venne recuperata, restaurata e restituita, ma la sua aura di mistero rimase intatta.

Oggi, quella Ferrari è un simbolo di eleganza e lusso, ma anche di come il destino possa giocare strane carte. Un furto, un sotterramento in un giardino, e un ritrovamento che sembra uscito direttamente da un film. La vicenda rimane un rompicapo che nemmeno gli esperti di motori sono riusciti a risolvere completamente.