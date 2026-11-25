Quando un’azienda con oltre novant’anni di storia come BTicino — premium brand del Gruppo Legrand e protagonista globale nelle infrastrutture elettriche e digitali per edifici — parla di innovazione, il rischio è quello di intenderla come semplice sviluppo di nuovi prodotti. Ma c’è una lettura più sofisticata, e più utile, di come l’innovazione strategica aziendale può trasformarsi in uno strumento per prendere decisioni migliori e ridurre l’incertezza negli investimenti. È questo il terreno su cui si muovono sempre più le grandi realtà industriali italiane, e il modello di Legrand-BTicino offre spunti concreti su come farlo.

Innovazione distribuita ma coordinata: come funziona il modello Legrand-BTicino

Nel Gruppo Legrand, l’innovazione non è lasciata alla spontaneità delle singole unità operative. BTicino coordina l’innovazione in modo centralizzato attraverso una funzione dedicata, che poi la trasferisce e la declina all’interno di ciascuna Business Unit. Si tratta di un approccio ibrido: da un lato garantisce coerenza strategica e visione di lungo periodo; dall’altro preserva la capacità delle singole divisioni di adattare l’innovazione ai propri mercati e clienti specifici.

Questo schema non è banale. In molte aziende manifatturiere, l’innovazione resta confinata nei laboratori di ricerca e sviluppo, separata dal management operativo. Il risultato è che le scelte di investimento vengono prese con informazioni incomplete, spesso basandosi su intuizioni di mercato o dati storici. Il modello che emerge in Legrand-BTicino punta invece a integrare l’innovazione nei processi decisionali, rendendola uno strumento per ridurre l’incertezza prima ancora che un motore di prodotto.

Ricerca, acquisizioni e startup: i tre pilastri dell’ecosistema

Il Gruppo Legrand promuove l’innovazione attraverso tre canali principali: investimenti in ricerca interna, acquisizioni mirate e collaborazioni con l’ecosistema delle startup. Ognuno di questi canali ha una funzione precisa all’interno della strategia complessiva.

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La ricerca interna garantisce continuità tecnologica e permette di sviluppare competenze proprietarie difficili da replicare.

garantisce continuità tecnologica e permette di sviluppare competenze proprietarie difficili da replicare. Le acquisizioni consentono di accedere rapidamente a tecnologie già validate dal mercato, riducendo i tempi di sviluppo e i rischi legati all’incertezza tecnologica.

consentono di accedere rapidamente a tecnologie già validate dal mercato, riducendo i tempi di sviluppo e i rischi legati all’incertezza tecnologica. Le collaborazioni con le startup permettono di esplorare direzioni innovative senza impegnare risorse interne massicce, testando soluzioni in ambienti controllati prima di decidere se scalare.

Questo approccio a tre livelli non è solo una strategia di crescita: è un meccanismo di risk management. Ogni canale copre un diverso orizzonte temporale e un diverso profilo di rischio, permettendo al management di diversificare le scommesse tecnologiche in modo strutturato.

Perché l’innovazione strategica aziendale riduce i rischi decisionali

Il punto centrale — e spesso trascurato — è che l’innovazione ben strutturata produce informazioni. Non soltanto prodotti o brevetti, ma dati, segnali di mercato, feedback tecnologici che alimentano le decisioni strategiche del management. In questo senso, investire in innovazione non è solo una scommessa sul futuro: è un modo per saperne di più sul presente.

Quando un’azienda collabora con una startup, per esempio, non sta semplicemente cercando una tecnologia. Sta osservando come un mercato emergente risponde a una soluzione, quali ostacoli si presentano, quali segmenti di clientela mostrano interesse reale. Queste informazioni hanno un valore che va ben oltre il singolo progetto pilota.

Immagine generata con AI

Lo stesso vale per gli investimenti in ricerca. Un programma di ricerca che non porta a un prodotto commercializzabile non è necessariamente un fallimento: può aver chiarito quali strade non percorrere, risparmiando al management investimenti futuri molto più costosi. L’innovazione strategica aziendale, in questa prospettiva, è anche un sistema di apprendimento organizzativo.

Il contesto italiano: grandi aziende industriali e nuovi modelli di governance dell’innovazione

BTicino non è un caso isolato. Nell’industria italiana, soprattutto nei settori dell’impiantistica, dell’energia e dell’automazione, si sta diffondendo una consapevolezza nuova: l’innovazione non può essere delegata ai soli tecnici. Deve diventare una competenza del management, integrata nei processi di pianificazione e allocazione delle risorse.

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Questo richiede un cambiamento culturale non banale. Il management industriale tradizionale tende a valutare gli investimenti sulla base di ritorni certi e misurabili nel breve periodo. L’innovazione, per sua natura, produce ritorni incerti e spesso diluiti nel tempo. Costruire una governance capace di gestire questa tensione — tra certezza operativa e sperimentazione strategica — è una delle sfide più concrete che le aziende manifatturiere italiane stanno affrontando oggi.

Il modello che emerge da realtà come Legrand-BTicino suggerisce che la soluzione non è scegliere tra efficienza operativa e innovazione, ma trovare strutture organizzative che le tengano in equilibrio. La funzione centralizzata di coordinamento dell’innovazione, con la sua capacità di dialogare sia con il vertice strategico sia con le unità operative, rappresenta un tentativo concreto di rispondere a questa sfida.

Cosa cambia per chi gestisce un’azienda

Per chi siede ai tavoli decisionali di un’azienda industriale, il messaggio pratico è chiaro: trattare l’innovazione come una voce di costo da minimizzare significa privarsi di uno strumento informativo prezioso. Le aziende che integrano l’innovazione nei propri processi strategici non stanno solo cercando il prossimo prodotto di successo. Stanno costruendo una capacità di lettura del mercato e della tecnologia che migliora la qualità di tutte le decisioni, non solo di quelle legate allo sviluppo prodotto.

Questo implica anche un ripensamento di come si misurano i risultati dell’innovazione. Non solo brevetti depositati o prodotti lanciati, ma anche velocità di apprendimento, capacità di risposta ai cambiamenti di mercato, qualità delle informazioni disponibili al management nel momento in cui deve decidere dove allocare le risorse. Per approfondire come le organizzazioni possono strutturare questi processi, il business case pubblicato dagli Osservatori del Politecnico di Milano offre un quadro analitico utile.

In un mercato in cui le infrastrutture elettriche e digitali degli edifici stanno attraversando una trasformazione profonda — spinte dall’efficienza energetica, dalla domotica e dalla transizione verso reti intelligenti — la capacità di anticipare le direzioni tecnologiche non è un lusso. È una condizione necessaria per restare competitivi. E BTicino, con oltre novant’anni di presenza sul mercato e un modello di innovazione strategica aziendale che integra ricerca, acquisizioni ed ecosistema startup, sta costruendo proprio questa capacità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.