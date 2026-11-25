Basta la prima mattina fredda per accorgersene: la pelle del viso tira, le mani si seccano, le gambe prudono sotto i collant. Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno la pelle entra in una stagione difficile, e ha bisogno di sostegno. Tra gli ingredienti più apprezzati in questo periodo ci sono le ceramidi, un nome che compare sempre più spesso sulle etichette. Ecco cosa sono e perché i prodotti che le contengono diventano alleati preziosi quando le temperature scendono.

Cosa sono le ceramidi

Le ceramidi sono lipidi, cioè grassi, presenti naturalmente nello strato più superficiale della pelle. Insieme al colesterolo e agli acidi grassi, formano una sorta di «cemento» che tiene unite le cellule superficiali, come la malta tra i mattoni di un muro. Questa struttura costituisce la barriera cutanea, che ha due compiti fondamentali: trattenere l’acqua all’interno della pelle e proteggerla dagli agenti esterni.

Le ceramidi rappresentano una parte importante dei lipidi di questo strato, ed esistono diverse tipologie, ciascuna con un ruolo specifico nel mantenere la barriera compatta ed efficiente.

Perché il freddo mette alla prova la barriera

Con il freddo, la pelle produce meno sebo e la circolazione superficiale rallenta. Il vento e l’aria secca, sia all’aperto sia negli ambienti riscaldati, accelerano l’evaporazione dell’acqua. Le docce calde, così piacevoli in inverno, impoveriscono ulteriormente il film lipidico. Il risultato è una barriera più fragile, che lascia sfuggire l’idratazione e rende la pelle più secca, ruvida e reattiva.

A questo si aggiunge un fattore legato all’età: con il passare degli anni la pelle tende a produrre meno lipidi, e la barriera diventa naturalmente più delicata.

Cosa fanno i prodotti con ceramidi

I prodotti con ceramidi aiutano a rinforzare la barriera cutanea, apportando lipidi simili a quelli naturalmente presenti nella pelle. In questo modo contribuiscono a trattenere l’idratazione, a ridurre la sensazione di pelle che tira e a rendere la pelle più morbida e confortevole. Sono particolarmente apprezzati nei mesi freddi, quando la barriera è più sollecitata.

Le formule più complete combinano le ceramidi con altri ingredienti che lavorano in modo complementare: l’acido ialuronico e la glicerina, che aiutano a richiamare l’acqua negli strati superficiali, il colesterolo e gli acidi grassi, che completano la struttura lipidica, e ingredienti lenitivi come la niacinamide.

Per chi sono indicati

I prodotti con ceramidi sono adatti a quasi tutti i tipi di pelle. Sono preziosi per le pelli secche e molto secche, per quelle sensibili o reattive, per le pelli mature, che producono meno lipidi, e per chi vive in città o in ambienti molto riscaldati. Anche le pelli miste e grasse possono trarne vantaggio, scegliendo formule leggere e non comedogene: spesso, infatti, anche una pelle che produce molto sebo può essere disidratata. Anche la pelle dei bambini, più delicata, può beneficiare di formule con ceramidi pensate apposta.

Scegliere prodotti formulati con ceramidi per la pelle del viso e del corpo è un modo semplice per affrontare l’inverno con una routine che metta al centro il benessere della barriera cutanea.

Come inserirli nella routine

Le ceramidi si trovano in diverse tipologie di prodotti, dai detergenti alle creme, dai sieri ai balsami per le mani. Una routine invernale può prevedere un detergente delicato con ceramidi, che rimuove le impurità senza impoverire la barriera, e una crema idratante con ceramidi, mattina e sera, sul viso. Per il corpo, una crema o una lozione con ceramidi applicata dopo la doccia, su pelle ancora leggermente umida, aiuta a trattenere l’idratazione.

Al mattino, l’ultimo passaggio resta la protezione solare, utile anche in inverno.

Le abitudini che aiutano

I prodotti funzionano meglio se accompagnati da qualche accortezza. Preferire docce brevi e tiepide e detergenti senza sapone, tamponare la pelle senza strofinare, usare un umidificatore negli ambienti riscaldati, indossare tessuti morbidi e proteggere viso e mani dal freddo con sciarpe e guanti. Bere con regolarità e seguire un’alimentazione varia, ricca di grassi buoni, completa il quadro.

Le ceramidi non sono una moda, ma una componente essenziale della pelle. Sostenere la barriera cutanea con i prodotti giusti è il modo più efficace per attraversare l’inverno con una pelle morbida, confortevole e protetta, dal primo freddo fino ai giorni tiepidi della primavera.