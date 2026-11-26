C’è un filo che unisce le Dolomiti devastate dalla tempesta del 2018 agli ulivi del Salento colpiti dalla Xylella fastidiosa: quel filo si chiama VAIA, un’azienda trentina che ha trasformato il dolore ambientale in un modello di legno sostenibile design capace di rigenerare territori, comunità e filiere produttive. Il principio è semplice quanto radicale — prendere ciò che una catastrofe ha lasciato e restituirlo al mondo sotto forma di oggetti di qualità, piantando nel frattempo nuovi alberi al posto di quelli perduti.

Nata da una tempesta: le origini di VAIA

Alla fine di ottobre 2018, una perturbazione di eccezionale intensità si abbatté sulle foreste del Nord-Est italiano. La Tempesta Vaia distrusse oltre 42.000 ettari di bosco tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, lasciando milioni di abeti abbattuti come fiammiferi sul terreno delle Dolomiti. Fu uno degli eventi meteorologici più devastanti mai registrati per il patrimonio forestale alpino italiano.

Da quella catastrofe, nel 2019, nacque VAIA SRL, fondata da Federico Stefani e altri cofondatori. L’intuizione alla base era tanto concreta quanto ambiziosa: quel legno abbattuto, anziché marcire o bruciare, poteva diventare materia prima per oggetti di design. Ma non in modo anonimo — ogni prodotto avrebbe dovuto raccontare la propria storia, portare con sé la memoria del bosco da cui proveniva e finanziare la riforestazione delle stesse aree colpite.

Il modello si è rivelato efficace. Ad oggi VAIA ha contribuito alla messa a dimora di oltre 200.000 nuovi alberi, ha recuperato più di 500 tonnellate di legno e ha coinvolto oltre 20 piccole e medie imprese del territorio. Non si tratta di numeri di facciata: rappresentano una catena produttiva locale, artigianale e misurabile.

La certificazione B Corp e il modello di impresa benefit

Nel luglio 2024, VAIA ha ottenuto la certificazione B Corp, il riconoscimento internazionale che attesta gli standard più elevati in termini di impatto sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità. L’azienda è già costituita come Società Benefit secondo la normativa italiana, il che significa che l’impatto positivo non è un’opzione aggiuntiva ma un obiettivo statutario.

Questo doppio riconoscimento — giuridico e certificativo — posiziona VAIA in modo preciso nel panorama delle imprese che fanno del legno sostenibile design non solo una proposta estetica ma un progetto di governance. La differenza con un’azienda tradizionale che si limita a usare legno certificato FSC è sostanziale: qui ogni decisione produttiva è misurata rispetto al suo effetto sul territorio di origine.

La sede è in Trentino, il che non è casuale. Essere fisicamente radicati nelle stesse vallate colpite dalla tempesta significa mantenere un legame diretto con le comunità forestali, con i boscaioli, con i segherie locali che trasformano il legno recuperato.

Dal Trentino al Salento: il progetto sugli ulivi colpiti da Xylella

Il modello sviluppato sulle foreste alpine ha trovato una seconda vita — e una seconda urgenza — nel Sud Italia. Dal 2013, il batterio Xylella fastidiosa ha colpito oltre 20 milioni di ulivi in Puglia, devastando più di 8.000 km² di territorio. Gli ulivi del Salento, alcuni vecchi di secoli, sono stati abbattuti a migliaia nel tentativo di contenere la diffusione del patogeno. Il paesaggio di una delle regioni più iconiche d’Italia è cambiato in modo irreversibile.

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Immagine generata con AI

VAIA ha risposto sviluppando Olive Matter, un materiale biobased innovativo ottenuto dalle fibre del legno di ulivo proveniente dagli alberi colpiti da Xylella. La prima applicazione concreta di questo materiale è una cover per smartphone 100% Made in Italy — un oggetto quotidiano che porta con sé la storia di un ecosistema in crisi e contribuisce alla sua rigenerazione.

La scelta della cover non è banale. È un prodotto ad alta diffusione, accessibile, capace di raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a un oggetto di design d’arredo. È un modo per portare il concetto di legno sostenibile design nella tasca di chiunque, letteralmente.

La foresta degli innovatori: costruire comunità intorno al progetto

VAIA non si limita a produrre oggetti. Ha costruito attorno al proprio modello un ecosistema di eventi, relazioni e narrazione. La manifestazione annuale La foresta degli innovatori è arrivata alla sua quarta edizione, tenuta il 6 settembre a Passo Vezzena, a Levico, sulle Prealpi Vicentine — un luogo simbolico, nel cuore delle aree colpite dalla tempesta.

L’evento non è una fiera di settore né una conferenza convenzionale. È pensato per mettere in contatto imprenditori, designer, ricercatori e comunità locali attorno a un tema comune: come si trasforma una crisi ambientale in un’opportunità produttiva e culturale. Il fatto che si svolga in quota, in mezzo agli alberi, è una scelta coerente con l’identità dell’azienda.

Perché questo modello può essere replicato altrove

La logica di VAIA — identificare un’emergenza ambientale, recuperare la materia prima che ne deriva, trasformarla in design di qualità, reinvestire i proventi nella rigenerazione del territorio — è per definizione scalabile. Non dipende da un singolo tipo di legno o da una singola regione. Dipende dalla capacità di costruire filiere corte, coinvolgere imprese locali e comunicare con autenticità il valore di ogni prodotto.

Il passaggio dagli abeti delle Dolomiti agli ulivi del Salento dimostra che il modello regge anche quando cambia la materia prima, cambia il territorio e cambia la natura dell’emergenza. In entrambi i casi, ciò che rimane costante è la trasparenza della catena produttiva e la misurabilità dell’impatto.

Per chi vuole approfondire gli standard internazionali che regolano le imprese a impatto come VAIA, il punto di riferimento è il registro ufficiale B Corp di VAIA SRL, che documenta i criteri di certificazione ottenuta nel luglio 2024.

In un momento in cui le foreste italiane sono sempre più esposte a eventi estremi — siccità, incendi, tempeste, patogeni — avere un modello che trasforma il danno in risorsa non è solo una buona storia. È una risposta concreta a una vulnerabilità strutturale del territorio, costruita partendo dal basso, da una startup nata sulle macerie di un bosco.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.