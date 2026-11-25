Il settore dei droni professionali in Italia ha superato nel 2025 la soglia dei 168 milioni di euro, un traguardo che segna il passaggio da nicchia tecnologica a filiera industriale strutturata. Non si tratta solo di velivoli: attorno ai sistemi SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) si è sviluppato un ecosistema che coinvolge costruttori, fornitori di componenti, operatori di servizi, sviluppatori software e integratori di sistemi. Capire chi sta costruendo questa industria — e come si articola la catena del valore — è fondamentale per chiunque voglia orientarsi in un mercato che cresce più velocemente di quanto molti si aspettassero.

Un mercato da 168 milioni che chiede una filiera matura

Il dato dei 168 milioni di euro fotografa un mercato che include sia i droni professionali tradizionali sia il segmento emergente della mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility, AAM). La distinzione è importante: da un lato ci sono i sistemi impiegati in agricoltura di precisione, ispezione infrastrutturale, sorveglianza, cartografia e logistica; dall’altro, velivoli di nuova generazione pensati per il trasporto urbano e la consegna di merci in contesti complessi.

Entrambi i segmenti richiedono componenti ad alta affidabilità, software certificato e competenze di integrazione che l’Italia, grazie alla sua storica eccellenza aerospaziale, può offrire. Il problema — e la sfida — è trasformare questa eccellenza diffusa in una filiera coerente, capace di competere con ecosistemi più organizzati come quelli statunitense, israeliano o cinese.

Leonardo: il pilastro della filiera italiana dei droni professionali

Quando si parla di droni professionali in Italia, il nome che emerge con maggiore evidenza è Leonardo, gruppo leader globale in aerospazio, difesa e sicurezza con radici nella storia industriale italiana. La sua rilevanza non si misura solo in termini di fatturato, ma nell’effetto moltiplicatore che genera sull’intero tessuto produttivo nazionale.

La filiera di Leonardo in Lombardia — una delle sue principali basi operative — rappresenta il 12% di tutta l’industria hi-tech regionale, con circa 30.000 occupati e una rete di 1.300 fornitori. Questi numeri raccontano qualcosa di preciso: Leonardo non è solo un costruttore, è un hub attorno al quale ruotano centinaia di PMI specializzate in componenti, lavorazioni, elettronica e servizi ingegneristici.

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Sul fronte dei sistemi senza pilota, Leonardo produce una gamma ampia che comprende velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, elicotteri con o senza pilota, radio bersagli, sensori avanzati e sistemi integrati per applicazioni sia civili sia militari. Questa capacità dual-use — cioè la possibilità di impiegare le stesse tecnologie in contesti difensivi e commerciali — è uno dei punti di forza strutturali della filiera italiana. Recentemente, il gruppo ha anche avviato una sussidiaria in Ucraina focalizzata su ricerca e sviluppo nel settore dei droni, a conferma di quanto questo segmento sia diventato strategico a livello geopolitico oltre che industriale.

La rete di PMI e fornitori specializzati

Attorno ai grandi player come Leonardo si è sviluppata una galassia di piccole e medie imprese che costituiscono il vero tessuto connettivo della filiera. Queste aziende operano in segmenti molto specifici: produzione di airframe in materiali compositi, sistemi di propulsione elettrica, elettronica di bordo, software di missione, sensoristica multispettrale, sistemi di comunicazione e data link.

Alcune si sono affermate come fornitori di secondo livello per i grandi integratori; altre hanno costruito posizioni autonome in mercati applicativi verticali — ispezione di linee elettriche, monitoraggio ambientale, supporto alla protezione civile, mappatura per il settore delle costruzioni. In entrambi i casi, il denominatore comune è la necessità di rispettare certificazioni sempre più stringenti, in particolare dopo l’entrata in vigore delle normative europee EASA che hanno ridefinito le categorie operative dei droni professionali.

Immagine generata con AI

Per le PMI italiane, adeguarsi a questi standard non è stato indolore: richiede investimenti in processi di qualità, documentazione tecnica e test di affidabilità che molte startup non avevano previsto nella fase di lancio. Chi ha saputo affrontare questo salto è oggi in una posizione competitiva solida; chi non l’ha fatto fatica a entrare nelle supply chain dei grandi committenti.

I servizi: la parte della filiera che cresce più in fretta

Costruire droni è solo una parte dell’equazione. Il segmento dei servizi professionali con drone — ispezioni, rilievi, riprese, monitoraggio — è cresciuto in modo più rapido rispetto alla sola produzione hardware, trascinato dalla domanda di settori come energia, telecomunicazioni, agricoltura e infrastrutture pubbliche.

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Qui si inserisce una categoria di operatori che non produce velivoli ma li utilizza per erogare servizi ad alto valore aggiunto. Molte di queste imprese sono nate come spin-off universitari o come evoluzione di studi di ingegneria tradizionali che hanno integrato i droni nella propria offerta. Il valore che creano è spesso misurabile in termini di risparmio di tempo e costi rispetto alle metodologie tradizionali: un’ispezione con drone su un viadotto autostradale può richiedere ore invece di giorni, con una riduzione significativa dei rischi per il personale.

La sfida per questi operatori è la standardizzazione dei dati: i clienti vogliono output integrabili nei loro sistemi informativi, non semplici video o immagini grezze. Questo ha spinto molte aziende di servizi a investire in software di elaborazione e in competenze di analisi dei dati, avvicinandosi sempre più al mondo dell’intelligenza artificiale applicata.

Come l’Italia si posiziona nel contesto europeo

Il mercato italiano dei droni professionali si muove all’interno di un quadro normativo e industriale europeo che sta rapidamente maturando. Il regolamento EASA sui droni civili ha creato un campo di gioco comune, ma ha anche alzato le barriere d’ingresso per i produttori che non possono permettersi i costi di certificazione.

L’Italia parte da una posizione di vantaggio strutturale: la tradizione aerospaziale, la presenza di centri di ricerca universitari attivi nel settore e una base industriale manifatturiera flessibile sono asset reali. Il rischio è non riuscire a coordinarli in una strategia di filiera che sia visibile e attrattiva anche per gli investitori internazionali.

I segnali positivi ci sono: la crescita del mercato a 168 milioni nel 2025, la progressiva integrazione tra difesa e applicazioni civili, la presenza di un player globale come Leonardo che funge da ancora per l’intero ecosistema. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare questa massa critica in una filiera riconoscibile, capace di esportare non solo prodotti ma anche competenze e standard.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.