In Italia, il tuning auto rappresenta un fenomeno di grande interesse, con numerosi appassionati impegnati nella personalizzazione dei propri veicoli. Tuttavia, il quadro normativo nel nostro Paese impone rigide restrizioni, differenziandosi nettamente da mercati come quello tedesco, storicamente più permissivo. Dalle modifiche estetiche a quelle strutturali, ogni intervento deve rispettare una serie di norme e omologazioni per evitare sanzioni severe.

Le limitazioni riguardano aspetti cruciali quali l’elaborazione del motore, l’installazione di impianti di scarico, e l’adozione di pneumatici e cerchi alternativi. Questo articolo analizza nel dettaglio queste normative, fornendo un quadro chiaro delle modifiche consentite e delle possibili conseguenze per chi non rispetta le regole.

Restrizioni sull’elaborazione del motore e impianti di scarico

In Italia, le modifiche al motore sono soggette a norme molto precise. Non è permesso aumentare la potenza arbitrariamente; l’unica eccezione riguarda l’installazione di impianti di alimentazione alternativi come GPL o metano, che richiedono un collaudo presso la Motorizzazione Civile con l’aggiornamento del libretto di circolazione. Anche per quanto concerne lo scarico, le regole sono stringenti: è possibile sostituire solo il terminale finale, e i componenti aftermarket devono essere omologati secondo la certificazione CEE. Gli automobilisti devono avere con sé i documenti di omologazione per eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Modifiche a pneumatici, cerchi e regolazione dell’assetto

Le modifiche a pneumatici e cerchi richiedono un’attenzione particolare. In Italia, è possibile montare solo misure indicate nel libretto di circolazione, a meno che non si ottenga una nuova omologazione o che la casa automobilistica non abbia previsto altre misure per mercati diversi. Dal 2015, l’installazione di cerchi maggiorati è consentita solo previa omologazione NAD, accompagnata da una relazione del gommista. Per quanto riguarda l’assetto, l’abbassamento del veicolo è permesso esclusivamente con kit ufficiali omologati dalla casa costruttrice, con una variazione massima di 15 mm rispetto all’altezza originale. La barra duomi, invece, può essere montata liberamente purché facilmente smontabile.

Personalizzazioni estetiche, luci e vetri: limiti e permessi

Le modifiche estetiche sono ammesse solo se rispettano determinate condizioni: minigonne e profili possono essere montati senza collaudo, a patto che non alterino l’altezza da terra o la sagoma del veicolo. I paraurti devono essere omologati dalla casa madre. Per quanto riguarda luci e cristalli, le modifiche devono essere effettuate da officine specializzate e necessitano di omologazione. L’oscuramento dei vetri è consentito solo sui finestrini posteriori e sul lunotto, utilizzando pellicole omologate. È vietato oscurare completamente i vetri anteriori o modificarne il colore. Il Codice della Strada è chiaro: ogni intervento deve essere omologato e, dove previsto, annotato sul libretto di circolazione. In caso di violazioni, le sanzioni partono da 422 euro e possono includere il ritiro del libretto e la revisione forzata del veicolo.