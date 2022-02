Achille Lauro è il primo artista italiano a calarsi nel Metaverso. Il cantante italiano, infatti, si esibirà nella realtà virtuale in occasione dell’evento fashion music con Gucci, mediante la piattaforma Roblox. Il tour che si svolgerà, invece, nel mondo reale partirà il 27 maggio 2022 dal Palazzo dello Sport di Roma.

Achille Lauro, primo artista italiano nel Metaverso

Il primo artista italiano a varcare le soglie del Metaverso sarà Achille Lauro. Il cantante romano, infatti, terrà 3 esibizioni fashion music featuring Gucci nella realtà virtuale, avvalendosi della piattaforma virtuale che ospiterà l’evento in programma. Il post su Instagram:

Le esibizioni avranno luogo dal 18 al 27 febbraio: in totale, sono proposti tre concerti con tre ambientazioni diverse che si collegano al nuovo album dell’artista, intitolato Lauro – Achille Idol Superstar. Gli utenti, dunque, avranno a disposizione video sia inediti che cult. Un’opportunità veramente particolare per fare un’esperienza innovativa dal punto di vista musicale misto al fashion. Insomma, da non perdere!

I virtual items di Gucci

Inoltre, Gucci mette a disposizione quelli che vengono definiti virtual items, ossia degli oggetti virtuali da collezione che potranno essere ottenuti soltanto per la durata totale dell’evento e che sono ispirati, come lo stesso artista sottolinea su Instagram “agli abiti che ho avuto l’onore di ideare con Alessandro Michele per i palchi più importanti della mia carriera“.

Non è la prima volta che la maison si cala nel mondo virtuale. Vi ha fatto ingresso con Supergucci, una serie di NFT e opere d’arte che Gucci ha realizzato, grazie alla collaborazione con Superplastic, azienda che si occupa di riproduzioni digitali di celebrità, giocattoli e oggetti da collezione, imponendosi, nel tempo, come una delle realtà più forti sul mercato degli NFT.

