Dopo la pandemia di Coronavirus, molte persone hanno avuto delle ricadute psicologiche che sono emerse a causa delle difficoltà e dell’isolamento scaturiti dall’emergenza sanitaria. Per questo sarà introdotto il bonus psicologo 2022, al fine di aiutare i soggetti che hanno maggiormente accusato le conseguenze di questo difficile periodo.

Bonus psicologo 2022 per aiutare le persone colpite dalla pandemia

Approvato il bonus psicologo 2022. La misura in questione prevede l’erogazione di 20 milioni di euro per aiutare tutte quelle persone che hanno avuto conseguenze negative, sul piano mentale, a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Seduta dalla psicologa

In questo modo, assistenti sociali e professionisti del settore sanitario potranno essere consultati dai cittadini che ne avranno necessità e che potranno accedere al beneficio, qualora rispettivo i requisiti economici per potervi accedere. Anche le regioni dovranno avere un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questo livello di assistenza al fine di aiutare tutti i soggetti che hanno subito stress dal periodo pandemico (come per esempio la Zoom fatigue).

Come richiedere il beneficio

Il bonus è fissato a 600 euro all’anno come somma massima erogabile. Grazie a questo bonus, i soggetti che ne faranno richiesta potranno partecipare a sessioni di psicoterapia da specialisti: per poterne beneficiare, l’ISEE familiare sarà un parametro molto importante che sarà preso in considerazione.

Le famiglie che avranno un ISEE basso, infatti, potranno far leva su un bonus più alto, mentre per le persone che avranno un ISEE superiore a 50 mila euro non potranno farne richiesta. Ogni regione potrà organizzare i servizi di sostegno, al fine di supportare tutti i pazienti che hanno sperimentato ansia, disturbi mentali e attacchi di panico durante il lockdown e nei mesi in cui le restrizioni sono state più incisive.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO