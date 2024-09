Si chiama Moustapha l’addetto alla sicurezza del supermercato Aldi di Piazza Cittadella a Verona che ha ottenuto il permesso di soggiorno in maniera davvero particolare. Il vigilante africano, conosciuto in zona come l’angelo del quartiere, ha aiutato gli agenti della polizia di Lungadige Galtarossa ad arrestare in flagranza di reato un ladro magrebino che stava per rapinare il punto vendita della catena tedesca con un coltello.

Addetto alla sicurezza supermercato sventa rapina e ha permesso di soggiorno

I fatti risalgono al 2023, quando Moustapha si è guadagnato la pergamena del questore di Verona, Roberto Massucci, con la qualifica di amico della polizia. Dopo quello che è a tutti gli effetti un attestato di riconoscimento del suo atteggiamento professionale, è arrivato finalmente l’agognato permesso di soggiorno.

“L’esempio di Moustapha – dichiara il questore Massucci – mostra come i percorsi di integrazione sono efficaci quando accompagnati dalla dignità del lavoro, la convinzione del rispetto delle leggi, la vicinanza alle istituzioni ed il senso di comunità. Un esempio per i giovani, anche immigrati, che invece intraprendono strade sbagliate al di fuori della legalità pagandone le conseguenze”.

All’Aldi di Piazza Cittadella i clienti fanno la spesa sicuri con Moustapha

Chi frequenta la Aldi di Piazza Cittadella conosce da tempo Moustapha. Ogni giorno l’addetto alla sicurezza del supermercato controlla gli accessi, ispeziona le persone sospette e assiste gli avventori in caso di difficoltà. “Non c’è volta che, girato l’angolo di uno scaffale, non appaia lui, sorridente nei confronti dei clienti, ma sempre attento a scovare i malintenzionati”, fanno sapere dalla Questura.

“Quando si accorge di qualche movimento sospetto, inizia a seguirli pronto ad intercettarli nell’atto di rubare per poi bloccare i ladri fino all’arrivo delle forze dell’ordine. In più di un’occasione è stato anche ferito a colpi di bottiglie o pugni, ma non ha mai desistito dal suo forte senso del dovere”, raccontano dagli uffici di Massucci. I poliziotti della zona lo chiamano proprio l’amico della Questura.

Moustapha è l’angelo dell’Aldi di Piazza Cittadella a Verona

L’iter per il rilascio del permesso di soggiorno richiede accertamenti complessi che comportano tempi lunghi, a volte peggiori di quelli per il passaporto. In media, dopo aver presentato la domanda agli uffici della Questura, occorrono ben oltre i 20 giorni previsti dalla legge. Durante queste lunghe attese, i cittadini stranieri vivono fasi di forte incertezza dei propri diritti.

Per sua fortuna, Moustapha ha chiuso in anticipo le pratiche e ha ottenuto la tessera digitale che lo inserisce a pieno titolo nella comunità veronese. In questo modo, oltre ad un lavoro sicuro e a un reddito fisso, ha garantiti tutti i diritti connessi al possesso del documento: il diritto alla vita, all’istruzione e alla salute.

