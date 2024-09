L’anno scolastico è alle porte e Federconsumatori fa sapere che il caro scuola costerà alle famiglie un esborso medio di 1.200-1.300 euro a studente (+6,6% rispetto al 2023) tra libri, quaderni, diari e materiale da disegno. Per venire incontro a queste spese proibitive, Lions Italia – Multidistretto 108 Italy rinnova per il secondo anno consecutivo l’iniziativa dello zaino sospeso, un aiuto concreto contro i rincari.

Zaino sospeso: cos’è e come funziona

Diffuso in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, lo zaino sospeso è un servizio che vuole aiutare le famiglie in difficoltà e garantire un corredo scolastico completo e adeguato agli studenti e alle studentesse che non possono permetterselo. L’obiettivo è far sì che tutti e tutte comincino l’anno scolastico senza vergogna e in piena serenità.

I Lions Club di tutta Italia individuano i punti di raccolta (cartolibrerie, librerie, supermercati, negozi di articoli di cancelleria) dove vengono posizionati i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi tipo: zaini, penne, quaderni, diari, libri e dizionari, anche usati purché in buone condizioni. I contenitori sono facilmente riconoscibili e vengono segnalati con delle locandine affisse all’ingresso dei negozi. I clienti che entrano e fanno spesa possono aderire all’iniziativa comprando il materiale da donare.

Torna la raccolta solidale dello zaino sospeso per una scuola serena e inclusiva

Sono i soci dei club a recarsi nei punti di raccolta per ritirare gli articoli offerti. I materiali scolastici vengono poi consegnati alle famiglie bisognose attraverso le associazioni di volontariato e le parrocchie dei territori. Il servizio può essere permanente e durare tutto l’anno scolastico. Grazie alla generosità delle comunità e delle attività commerciali, nel 2023 lo zaino sospeso ha aiutato 50.000 famiglie.

Per l’edizione 2024, particolarmente sentita per il caro scuola che colpisce in particolare i genitori italiani che pagano più di tedeschi e francesi per il materiale di base, Lions Italia ha predisposto 1.500 punti di raccolta sul territorio nazionale. “Lo studio è la chiave del progresso di ogni società: oggi il rischio è che l’istruzione, il cui diritto è sancito dalla nostra Costituzione, diventi un lusso solo per pochi”, spiega Leonardo Potenza, presidente del Consiglio dei Governatori Lions.

Lo zaino sospeso aiuta le famiglie contro i rincari

Avvocato pugliese, classe 1977, Potenza coordina le attività dei 40.000 Lions italiani. “Con l’iniziativa zaino sospeso, vogliamo dare un segnale concreto di solidarietà, dimostrando che la comunità può e deve sostenersi reciprocamente”, sottolinea il presidente riferendosi alle famiglie meno abbienti che vivono un periodo di crisi come quello attuale.

“L’anno scorso abbiamo visto come un piccolo gesto possa trasformarsi in un grande aiuto per molte famiglie e quest’anno puntiamo a superare i risultati ottenuti, permettendo a tanti bambini di poter aver il materiale scolastico necessario”, conclude Potenza. Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia è il claim dell’iniziativa, presente anche con una pagina dedicata sui social.

