Affitti, i proprietari sono avvisati: multa fino a 10mila euro se manca questo documento

Dal 1° gennaio 2026 cambia radicalmente il quadro normativo per chi affitta case a uso turistico o per brevi periodi.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha infatti riscritto le regole del settore, introducendo nuovi obblighi e abbassando la soglia oltre la quale l’attività viene considerata imprenditoriale. Una modifica che riguarda migliaia di proprietari e che, se ignorata, può costare caro: la mancata presentazione della SCIA può comportare sanzioni fino a 10.000 euro.

Affitti, senza questo documento rischi una maxi-multa

Fino al 2025, chi gestiva fino a quattro appartamenti in locazione breve poteva farlo senza essere considerato imprenditore. Dal 2026, invece, la soglia si abbassa drasticamente: bastano tre immobili per far scattare la presunzione di attività imprenditoriale. Questo significa che dal terzo appartamento in poi diventano obbligatori:

apertura della partita IVA

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

adempimenti amministrativi previsti per le strutture ricettive

rispetto dei requisiti di sicurezza

osservanza delle norme regionali e comunali

Una stretta che punta a regolamentare un settore cresciuto rapidamente negli ultimi anni, spesso in modo disomogeneo tra territori. Le FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo chiariscono in modo definitivo i casi in cui la SCIA diventa obbligatoria. Il documento va presentato quando si concedono:

più di due appartamenti in locazione breve (contratti fino a 30 giorni, ai sensi del D.L. 50/2017)

più di due appartamenti in locazione turistica anche oltre i 30 giorni

La soglia è identica per entrambe le tipologie: superati i due immobili, l’attività viene automaticamente considerata imprenditoriale. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 595, della legge 178/2020, modificato dalla Manovra 2026. La presunzione di imprenditorialità non richiede ulteriori verifiche: è sufficiente il numero degli immobili.

Multa fino a 10.000 euro: i proprietari di casa sono avvisati – Leonardo.it

Un punto fondamentale riguarda l’entrata in vigore. La norma non è retroattiva: si applica solo alle attività avviate dal 1° gennaio 2026 o a quelle che, da quella data, superano la soglia dei due immobili. Questo significa che: chi già gestiva più di due immobili prima del 2026 non viene automaticamente sanzionato ma deve adeguarsi se continua l’attività nel nuovo anno; chi passa da due a tre immobili nel 2026 deve presentare la SCIA prima di avviare la nuova locazione Il deposito della SCIA va effettuato presso lo sportello SUAP del Comune competente, che verifica i requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza dell’immobile.

La parte più delicata riguarda le conseguenze. La mancata presentazione della SCIA, quando obbligatoria, comporta sanzioni amministrative fino a 10.000 euro. Un importo significativo, pensato per scoraggiare l’irregolarità e garantire un controllo più efficace del mercato degli affitti brevi. Per evitare rischi, chi affitta deve:

verificare quanti immobili gestisce

controllare se supera la soglia dei due appartamenti

valutare se l’attività rientra nella presunzione di imprenditorialità

presentare la SCIA al SUAP, se necessario

adeguarsi agli obblighi previsti per le attività ricettive

Il 2026 segna dunque un cambio di passo importante: chi opera nel settore degli affitti brevi deve aggiornarsi e mettersi in regola. Le sanzioni sono pesanti, ma con gli adempimenti corretti è possibile continuare a lavorare senza rischi.