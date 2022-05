La guerra in Ucraina ha aperto un fronte tecnologico per tutte le nazioni direttamente o indirettamente coinvolte: governare il flusso delle informazioni in tempo di conflitto. Stando a quanto riportano i media occidentali, una delle prime iniziative dei servizi segreti russi sarebbe stata quella di bucare le strutture informatiche ucraine con dei malware distruttivi. Non solo. Sarebbero stati interrotti i sistemi idrici ed energetici gestiti da remoto e quelli di ViaSat, il fornitore di servizi a banda larga satellitare ad alta velocità.

La cybersicurezza nazionale è a forte rischio

È l’anarchia del cyberspazio. Così la rivista Foreign Affairs ha definito il caso degli attacchi informatici che si susseguono ogni giorno e che è quasi impossibile contrastare. Un mondo online non governato e difficilmente governabile che sta diventando sempre più pericoloso, con forti implicazioni per l’economia, la geopolitica e gli equilibri internazionali.

In un’inchiesta apparsa sul giornale, Joseph S. Nye Jr. invoca la nascita di un Nuovo Ordine Digitale, mentre in un altro articolo del magazine i reporter Sue Gordon e Eric Rosenbach spiegano che “molti dei cyber attacchi cadono da qualche parte nello spazio confuso, torbido e oscuro tra i due opposti: la guerra e la pace”. Insomma, la cyber anarchia sta mettendo in seria difficoltà le società democratiche.

La Casa Bianca accusa l’intelligence russa di cyberattacchi all’Ucraina: come gestire la cyber anarchia?

La cyber anarchia è una zona opaca e complessa da gestire perché gli attaccati tendono a non rivelare quante e quali informazioni sono riusciti a carpire gli aggressori. Inoltre c’è da considerare lo strapotere dei colossi Big Tech. Le grandi compagnie come Apple, Meta, Microsoft e Google sono padrone assolute del settore. Per restare al caso dell’Ucraina, è Elon Musk con la sua StarLink a garantire la connessione al web nell’ex repubblica sovietica ed è Amazon a supportare il cloud.

Gli Stati Uniti sono corsi subito ai ripari. Il Presidente Joe Biden ha istituito una nuova figura: quella del Vice consigliere per la sicurezza nazionale dedicato all’area tecnologica informatica. La carica è stata assegnata ad Anne Neuberger, ex agente dei servizi segreti e ufficiale dell’Nsa. La sua prima mossa è stata parlare con funzionari della Nato e dell’Unione europea a Bruxelles e con quelli dei Paesi baltici a Varsavia per elevare la sicurezza informatica a priorità di primo livello.

Cos’è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

L’Italia investe lo 0,8% del Pil in sicurezza informatica: una cifra che si aggira attorno a 1,6 miliardi di euro. Per fare un paragone con gli altri Paesi leader europei, la Germania spende 6,8 miliardi (0,16% del Pil) e la Francia 4,7 miliardi. Lo scorso marzo la rete di Trenitalia ha subito un attacco ransomware che ne ha danneggiato i sistemi di biglietteria. Ad aprile il sito del Ministero della Transizione ecologica è stato colpito da un assalto informatico: i sistemi sono rimasti offline per diversi giorni.

Il governo di Mario Draghi prova a tamponare l’emergenza e si accoda al modello americano. Dopo il lancio operativo del settembre 2021, è attiva l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A questa struttura, diretta da Roberto Baldoni, è affidata la sicurezza cibernetica dell’Italia. La dotazione finanziaria dell’Acn è di 41 milioni di euro per il 2022, destinati progressivamente a crescere fino ai 122 milioni previsti nel 2027.

Oggi all’agenzia per la cybersecurity lavorano cento persone (contro le 1.000-1.200 delle analoghe francesi e tedesche) ma nel dicembre del 2023 partirà il programma di potenziamento del personale che vedrà l’integrazione di oltre 300 professionisti. Il primo passo è stato l’invio di 7.000 comunicazioni a supporto di imprese coinvolte nella guerra in Ucraina, mentre dal 30 giugno diventa operativo il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per far fronte agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. Perché l’Italia è direttamente coinvolta con l’invio di armi e ormai la partita in Ucraina è anche cyber.

