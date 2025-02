Piccola grande rivoluzione in casa Panini: lo storico gruppo modenese ha lanciato l’album delle figurine delle calciatrici per la stagione 2024-2025. Dopo due edizioni digitali, è il primo album cartaceo in assoluto dedicato alla Serie A femminile. La collezione è composta da 322 figurine da raccogliere in 48 pagine: all’interno, oltre alle giocatrici delle squadre del massimo campionato, c’è spazio per la Nazionale e per una sezione della Serie B.

Panini lancia le figurine delle calciatrici

La copertina dell’album rappresenta le dieci squadre di A con una calciatrice rappresentativa per ogni club: Vero Boquete per la Fiorentina, Michela Cambiaghi per l’Inter, Eli Del Estal per il Como, Paola Di Marino per il Napoli, Cristiana Girelli per la Juventus, Manuela Giugliano per la Roma, Eleonora Goldoni per la Lazio, Nadia Nadim per il Milan, Benedetta Orsi per il Sassuolo e Cecilia Re per Sampdoria.

Come per l’album dei calciatori, anche quello delle calciatrici è in versione brossura con il dorso rilegato. La parte interna sulla Nazionale si concentra sull’appuntamento della prossima estate: le azzurre allenate dal commissario tecnico Andrea Soncin saranno impegnate nella fase finale di Euro 2025, il campionato europeo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Il torneo è a 16 squadre e si gioca in otto città: Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Sion, Thun e Zurigo. L’Italia è nel girone B con Spagna, Portogallo e Belgio.

Il calcio femminile ha il suo album Panini

Panini ha promosso l’album su tutti i campi della Serie A femminile in occasione della 18esima giornata di domenica 9 febbraio. In aggiunta, una seconda presentazione si tiene per le semifinali d’andata di Coppa Italia, che vedono sfidarsi Sassuolo e Roma e Fiorentina e Juventus. Per queste partite, l’album viene distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi e dato a tutte le bambine che accompagnano le calciatrici all’ingresso in campo.

“Dopo 64 edizioni dell’album maschile, avere finalmente l’album dedicato alle calciatrici è un’emozione grande – ha spiegato alla presentazione dell’album Federica Cappelletti, presidente della Serie A femminile –. Questa è la dimostrazione che il calcio femminile sta crescendo molto e sta diventando sempre più importante: per tutte le calciatrici ma anche per i collezionisti questa è una svolta epocale. Stiamo entrando nella storia e questo ci riempie di orgoglio”.

Serie A femminile ha il suo album di figurine

“La riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l’espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento – ha aggiunto Gabriele Gravina, presidente della FIGC –. La Federazione sta investendo tanto in questo settore (professionismo, aumento delle tesserate, processo di autonomia verso una Lega indipendente), ma questi investimenti devono camminare di pari passo con l’aumento della visibilità e l’accordo con Panini va in questa direzione”.

Alla presentazione dell’album erano presenti anche il direttore mercato Italia di Panini Alex Bertani, il cittì Soncin, la capodelegazione della Nazionale femminile Chiara Marchitelli e quello della Nazionale maschile Gigi Buffon. “Queste ragazze devono essere orgogliose – ha dichiarato l’ex portiere campione del mondo – perché con il loro modo di sognare e lottare hanno raggiunto un traguardo importante e di grande soddisfazione”. La raccolta delle calciatrici è disponibile nelle edicole e online su Panini.it.