Alicia Keys, avete mai visto la sua casa? Sembra una mega astronave ed è pazzesca

Quando si parla di case da sogno, quella di Alicia Keys a La Jolla, sulla costa californiana, rappresenta un capolavoro dell’architettura.

A prima vista, la residenza sembra davvero una “mega astronave” sospesa tra cielo e mare, come la definirebbero molti. Il design, ideato dall’architetto Wallace E. Cunningham, sfida ogni convenzione, con la sua imponenza e la sua capacità di fondersi perfettamente con l’ambiente circostante.

Situata a picco sull’Oceano Pacifico, questa casa di 11.000 piedi quadrati sembra quasi galleggiare sopra l’acqua grazie alle pareti di vetro che separano gli interni dalla vista mozzafiato sull’orizzonte marino. Questi grandi spazi trasparenti consentono alla luce naturale di inondare l’interno e creano una continuità tra l’ambiente domestico e l’oceano, facendo sembrare che la casa si estenda fino all’orizzonte.

Le linee scultoree della struttura, tra cui scale sospese e forme fluide, contribuiscono a creare un flusso armonioso, simile a una galleria d’arte, che percorre ogni angolo della residenza. Ogni dettaglio è pensato per enfatizzare la sensazione di sospensione e libertà, facendo sembrare l’abitazione parte integrante del paesaggio costiero.

Design elegante e atmosfera accogliente

All’interno, l’architetto Kelly Behun ha sapientemente scelto toni caldi e terrosi per contrastare la freschezza dell’ambiente marino. Il risultato è un’atmosfera accogliente e raffinata che celebra la bellezza naturale della California, ma allo stesso tempo valorizza la collezione d’arte della coppia, con particolare attenzione agli artisti afroamericani e africani. La casa di Alicia Keys e Swizz Beatz non è solo un’abitazione: è un vero e proprio museo privato, dove arte e design si intrecciano in un dialogo costante.

Le opere d’arte esposte, infatti, sono protagoniste indiscusse degli spazi, raccontando storie di cultura e identità attraverso una selezione che spazia dai pezzi contemporanei alle opere più storiche. La scelta di esporre questi lavori all’interno di una casa tanto unica e moderna riflette il desiderio della coppia di combinare l’estetica con il significato profondo dell’arte.

Alicia Keys ha sempre avuto un forte legame con la sua arte e la sua cultura, e la sua casa riflette appieno questa connessione. Ogni angolo è pensato per ispirare, con spazi che non solo accolgono ma anche stimolano la creatività. Non sorprende quindi che la casa sia un rifugio in cui Alicia e il suo compagno Swizz Beatz trovano conforto, ispirazione e tranquillità lontano dal clamore del mondo esterno.

La casa non è solo uno spazio di vita, ma una vera e propria dichiarazione di stile e personalità. Ogni scelta progettuale è un riflesso del carattere e dei valori di Alicia, che ha deciso di investire in un ambiente che fosse tanto funzionale quanto affascinante, capace di rispecchiare la sua carriera e il suo impegno nel mondo della musica e dell’arte.