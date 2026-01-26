Allarme su YouTube Kids: stanno circolando video inquietanti creati con l’intelligenza artificiale

YouTube Kids, la piattaforma dedicata ai più piccoli di casa Google, continua a essere al centro di un acceso dibattito riguardo alla sicurezza digitale infantile, a causa della crescente diffusione di video generati con l’intelligenza artificiale (AI) che imitano personaggi amatissimi dai bambini, ma che possono nascondere contenuti potenzialmente dannosi. Questo fenomeno, che si inserisce in un contesto già segnato da episodi controversi come l’Elsagate, rappresenta oggi una nuova sfida per genitori, educatori e per la stessa piattaforma di streaming.

La nuova ondata di video AI su YouTube Kids: rischi e preoccupazioni

Negli ultimi anni, la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa ha rivoluzionato il modo in cui vengono prodotti i contenuti multimediali, consentendo di creare video con personaggi, voci e ambientazioni estremamente realistici in tempi brevissimi e a costi contenuti. Su YouTube Kids, questa innovazione ha portato alla diffusione di clip e animazioni che sembrano innocue, ma che in realtà possono riprodurre fedelmente personaggi molto amati dai bambini, come Elsa di Frozen, Spider-Man, Peppa Pig o i Minions.

Il problema è che questi video, spesso sfuggendo ai tradizionali controlli della piattaforma, possono veicolare messaggi emotivamente disturbanti o cognitivamente inappropriati per i più piccoli. L’UNICEF, in un rapporto aggiornato, ha sottolineato che la capacità dell’AI di creare contenuti così realistici aumenta la vulnerabilità infantile, poiché i bambini non hanno ancora sviluppato gli strumenti per distinguere il reale dall’artificiale.

Questo scenario si innesta sul precedente allarme dell’Elsagate, emerso tra il 2016 e il 2018, quando migliaia di video presentati come adatti ai bambini mostravano in realtà scene inquietanti o violente, spesso con protagonisti personaggi noti, ma in situazioni inappropriate. Un esempio celebre è rappresentato dai video con Elsa, la regina di Frozen, che divennero simbolo di questa controversia. Quei contenuti abusavano della popolarità dei personaggi per aggirare gli algoritmi di sicurezza di YouTube, ottenendo milioni di visualizzazioni e mettendo a rischio il benessere psicologico dei bambini.

Di fronte a questa nuova ondata di video generati dall’AI, YouTube ha intensificato i propri sforzi di moderazione, introducendo strumenti basati sull’AI stessa per stimare l’età degli utenti e limitare l’accesso a contenuti non appropriati. Tuttavia, studi accademici recenti, pubblicati su archivi come arXiv, indicano che questi controlli automatici non sono ancora sufficienti a fermare la proliferazione di video che, pur rispettando le policy ufficiali della piattaforma, possono essere emotivamente o cognitivamente dannosi per i bambini.

La rapidità con cui i video AI vengono prodotti rende infatti difficile un monitoraggio efficace e tempestivo, soprattutto considerando che molte di queste clip sono fotorealistiche e quasi indistinguibili da contenuti prodotti professionalmente. Questa credibilità aumenta il rischio che i bambini vengano ingannati, soprattutto quando i video sfruttano codici visivi e narrativi familiari, consolidando un’immagine artificiale ma persuasiva.

Esperti di psicologia evolutiva hanno più volte messo in guardia sui possibili effetti negativi dell’esposizione ai contenuti creati artificialmente, sottolineando come essi possano influenzare la percezione della realtà nei bambini e interferire con il loro sviluppo emotivo. Senza una supervisione adeguata, un bambino può non riconoscere la natura fittizia di un video e interiorizzare messaggi confusi o inappropriati.

Per questo, il ruolo di genitori e educatori rimane insostituibile: è fondamentale che gli adulti accompagnino i più piccoli nella fruizione dei contenuti, discutano insieme ciò che viene visto e controllino periodicamente le impostazioni della piattaforma per limitare i rischi. YouTube Kids offre strumenti di controllo parentale che devono essere utilizzati con consapevolezza per garantire un ambiente digitale più sicuro.