L’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di caldo eccezionale, caratterizzata da temperature estreme che interesseranno gran parte del Paese nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025. Questo fenomeno meteorologico, dovuto all’arrivo dell’anticiclone africano, ha portato il Ministero della Salute a emettere bollettini di allerta per diverse città, classificandole con bollini rossi e arancioni.

Mentre i cittadini si preparano a vivere giornate di caldo intenso, le autorità raccomandano particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come bambini e anziani.

Temperatura in aumento: l’influenza dell’anticiclone africano

L’Italia si trova sotto la morsa dell’anticiclone africano, che sta causando un innalzamento significativo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Questa situazione critica ha portato a un allerta caldo che si prevede durerà per diversi giorni, con temperature che supereranno i 35 gradi in molte aree. Le autorità sanitarie hanno espresso preoccupazione per l’impatto di questo fenomeno, spingendo a un aumento dei livelli di allerta per proteggere la popolazione.

Le città più a rischio: bollini rossi e arancioni

In risposta all’ondata di caldo, il Ministero della Salute ha identificato diverse città che richiedono particolare attenzione. Per giovedì 12 giugno, sono state segnalate sei città con bollino arancione: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. Queste località presentano condizioni meteorologiche che possono costituire un rischio per la salute pubblica, specialmente per le categorie più fragili. Il giorno successivo, venerdì 13 giugno, l’allerta si intensifica per Bolzano, Campobasso e Perugia, designate con il bollino rosso, il che indica un rischio ancora più elevato.

Prospettive future e raccomandazioni

Guardando oltre queste giornate di caldo estremo, le previsioni indicano un possibile cambiamento del tempo a partire da domenica. Alcune regioni del nord potrebbero vedere l’arrivo di temporali, che potrebbero portare a un abbassamento delle temperature e a un miglioramento delle condizioni climatiche. Nel frattempo, le autorità continuano a raccomandare alla popolazione di prendere precauzioni, come evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde e mantenere un’adeguata idratazione.