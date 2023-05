L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha distrutto parecchi territori, causando la morte di 11 persone. Il Presidente della Regione ha annunciato che la Ferrari ha donato 1 milione di euro a sostegno della popolazione che in queste ore sta facendo i conti con un disastro che, forse, si poteva evitare.

Alluvione Emilia Romagna: la Ferrari dona 1 milione di euro

La Ferrari scende in campo per aiutare l’Emilia Romagna, colpita da una terribile alluvione. La casa automobilistica di Maranello ha deciso di donare 1 milione di euro alla Regione. A rendere pubblica la bellissima notizia è stato Stefano Bonaccini, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Il presidente dell’Emilia Romagna ha dichiarato: “La Ferrari donerà un milione di euro. Ovviamente chi dà anche solo un euro è benvenuto e va ringraziato per la generosità“.

A causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, la Formula 1 non ha avuto altra scelta che annullare il Gran Premio di Imola. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari è stato invaso dall’acqua, motivo per cui la competizione sportiva in programma dal 19 al 21 maggio non si terrà. Quanti hanno già acquistato un biglietto di ingresso per assistere alla gara potranno mantenere il ticket per l’evento del 2024, oppure chiedere il rimborso.

L’alluvione ha messo in ginocchio l’intera Regione

La donazione di 1 milione di euro da parte della Ferrari aiuterà l’Emilia Romagna a rialzarsi, ma non basterà per coprire tutti i danni causati dall’alluvione. E’ per questo che il Presidente Bonaccini ha chiesto aiuto per i territori danneggiati. La speranza è che il gesto della casa automobilistica di Maranello venga imitato da altre importanti realtà. Purtroppo, oltre alla conta dei danni, c’è da fare anche un bilancio delle vittime. Ad oggi sono 11 le persone scomparse a causa di questa ondata di maltempo.

