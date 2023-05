Importante svolta negli Stati Uniti, e precisamente a New York, dove è stato approvato un disegno di legge che vieta la discriminazione sul peso. A promuoverlo è stato il consigliere comunale Shaun Abreu. Il consiglio di New York City rende illegale la grassofobia e dunque non potranno più esserci discriminazioni basate sulla taglia né nei luoghi di lavoro, dove si registrano i casi maggiori, né altrove.

Com’è nata la nuova legge di New York

Se il consigliere comunale Shaun Abreu ha preso così a cuore la questione, tanto da promuovere il disegno di legge contro la discriminazione sul peso, è perché lui stesso ha vissuto sulla propria pelle episodi spiacevoli. Durante il lockdown dovuto alla pandemia, infatti, è ingrassato 18 chili e ha visto il cambiamento della gente nei suoi confronti. A New York i sostenitori della legge hanno raccontato le difficoltà, per chi è in sovrappeso, a trovare posti di lavoro, posti a sedere nei bar, nei ristoranti e nei teatri e addirittura di essere stati respinti dai proprietari degli appartamenti che avrebbero voluto prendere in affitto.

Donna in sovrappeso

Critiche alla legge contro la discriminazione sul peso

Come spesso accade in politica anche questa nuova legge, che appare come una forma di tutela verso minoranze e fasce vulnerabili della società, non è esente da critiche e polemiche. Alcuni esponenti del partito repubblicano, infatti, si sono mostrati preoccupati. Secondo loro questa legge potrebbe autorizzare le persone a citare in giudizio chiunque e tutto. Intanto i dati parlano chiaro: il 42% degli statunitensi afferma di aver subìto discriminazione in base al proprio peso. Un problema non indifferente soprattutto negli Stati Uniti dove, secondo i dati, più del 40% degli adulti è considerato obeso.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO