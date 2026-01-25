Altro che Spotify, con questa App la musica è gratis: scarichi centinaia di brani senza limiti

Google sta preparando una funzione destinata a far discutere: presto, tramite l’app Gemini, sarà possibile generare musica gratis e senza limiti, semplicemente descrivendo ciò che si vuole ascoltare.

Una novità che potrebbe rivoluzionare il modo in cui scopriamo, creiamo e consumiamo brani musicali.

Altro che Spotify: con Gemini la musica si “scarica” gratis e si crea da zero

Google sta lavorando a una delle funzioni più sorprendenti mai integrate nel suo ecosistema: la generazione musicale tramite intelligenza artificiale direttamente nell’app di Gemini. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un vero cambio di paradigma. Se oggi ascoltiamo musica in streaming, domani potremmo crearla su misura, senza costi e senza limiti, partendo da un semplice prompt testuale.

Secondo quanto emerso dall’analisi della versione 17.2.51.sa.arm64 dell’app Google per Android, il noto insider AssembleDebug ha individuato tracce di un nuovo strumento dedicato proprio alla musica. Una funzione che, se confermata, trasformerebbe Gemini in un produttore musicale personale, capace di generare brani originali in pochi secondi.

Gemini già oggi può creare immagini (grazie al modello Nano Banana) e video (tramite Veo 3.1). La musica rappresenta il tassello mancante, e Google sembra intenzionata a colmare il gap sfruttando Lyria, il modello di generazione musicale sviluppato dalla divisione Google AI. Lyria non è una novità assoluta:

è già utilizzato per generare colonne sonore nei video creati con Veo;

è accessibile agli sviluppatori tramite le API di Gemini;

è integrato in alcune funzioni sperimentali dei Pixel 9 e Pixel 10.

La vera novità è che per la prima volta Lyria potrebbe arrivare nell’app dell’assistente, diventando accessibile a tutti gli utenti Android. In pratica, l’utente potrà scrivere un prompt del tipo: “Crea una base pop anni ’80 con synth e ritmo energico” oppure “Genera un brano rilassante per studiare, stile lo-fi”.

La rivoluzione di Gemini: crei e scarichi musica gratis – Leonardo.it

Gemini elaborerà la richiesta e produrrà un brano originale, pronto da ascoltare, salvare o condividere. L’insider ha scoperto anche un altro dettaglio interessante: i brani generati verranno raccolti in una nuova categoria all’interno della sezione “My Stuff” (ex “I miei contenuti”). Qui l’utente potrà ritrovare facilmente tutte le creazioni musicali, senza dover scorrere la cronologia delle chat. Una sorta di libreria personale, sempre accessibile e sincronizzata. Come già accade per immagini e video generati dall’IA, anche la musica potrebbe essere soggetta a limiti di utilizzo. Non è ancora chiaro se questi dipenderanno:

dal tipo di account (standard o in abbonamento),

dal numero di generazioni giornaliere,

o dal peso computazionale dei brani richiesti.

Google non ha ancora fornito dettagli ufficiali, ma è probabile che la funzione venga lanciata gradualmente, con restrizioni iniziali. Per accedere alla funzione quando sarà disponibile, è fondamentale avere l’ultima versione dell’app Google, che contiene l’intero framework di Gemini. L’assistente è già disponibile in Italia sia come Web App sia come app Android, integrata direttamente nell’app Google. Aggiornare è semplice:

apri il Play Store,

cerca “Google”,

verifica la presenza del pulsante Aggiorna.

Se confermata, questa funzione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viviamo la musica: non più solo ascoltatori, ma creatori, con brani generati su misura, gratis e in pochi secondi. Una prospettiva che mette in discussione i modelli tradizionali dello streaming e apre la strada a un nuovo modo di intendere la creatività digitale.