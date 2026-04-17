Altro che Verisure, con meno di € 20 la sicurezza a casa è garantita a 360°

La sicurezza domestica è un aspetto fondamentale, ma spesso i sistemi di videosorveglianza possono risultare troppo costosi, specialmente quando si parla di abbonamenti mensili e dispositivi avanzati. Questa è la soluzione.

Fortunatamente, la Tapo C201, una telecamera di sorveglianza WiFi da interno, offre una soluzione economica e completa per garantire una protezione a 360° a meno di 20 euro. Con uno sconto del 20%, il prezzo attuale è di soli 19,99 €, invece dei 24,99 € originali, un’offerta davvero allettante per chi desidera un sistema di sicurezza domestica efficiente senza svuotare il portafoglio.

Tapo C201: videosorveglianza a 360°

La Tapo C201 è una telecamera WiFi da interno che si distingue per la sua capacità di offrire una copertura panoramica a 360°. Grazie alla sua capacità di inclinazione verticale fino a 114° e movimento orizzontale di 360°, questa telecamera è in grado di monitorare ampie aree della casa, come il soggiorno, l’ingresso o la stanza dei bambini, con un solo dispositivo. Con la qualità di registrazione 1080p Full HD e la visione notturna a colori fino a 9 metri, puoi essere sicuro che la tua casa è monitorata in ogni momento, anche durante la notte o in condizioni di scarsa luminosità.

Questa telecamera non è solo un semplice dispositivo di sorveglianza, ma un vero e proprio sistema di comunicazione bidirezionale. Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, è possibile parlare con i familiari, gli animali domestici o anche avvisare eventuali intrusi, tutto direttamente attraverso l’app Tapo sul tuo smartphone. Questo la rende ideale anche per chi desidera un sistema di sorveglianza interattivo, in grado di reagire a situazioni specifiche.

Semplicità di installazione e gestione

Una delle caratteristiche più apprezzate della Tapo C201 è la sua facilità di installazione. Non sono necessari particolari interventi tecnici; basta posizionare la telecamera, collegarla al Wi-Fi e configurarla tramite l’app gratuita Tapo. L’interfaccia intuitiva ti permette di controllare facilmente la telecamera, visualizzare i filmati in diretta, ricevere notifiche di movimento e, naturalmente, interagire a distanza con l’ambiente domestico.

Questa telecamera si integra perfettamente con Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo di gestire la sicurezza domestica tramite comandi vocali. Se hai già un ecosistema di smart home, la Tapo C201 si adatta perfettamente a queste configurazioni, rendendo la sicurezza ancora più comoda e integrata.

Un punto di forza della Tapo C201 è la possibilità di salvare i video direttamente su una scheda microSD, senza la necessità di abbonamenti al cloud. Questo sistema ti consente di archiviare i video in locale, evitando costi ricorrenti e mantenendo il pieno controllo dei tuoi dati. La telecamera supporta schede microSD fino a 512 GB, offrendo una capacità di registrazione ampio, perfetta per chi desidera archiviare i filmati senza preoccupazioni.