Scaricare certificati anagrafici online senza pagare il bollo da 16 euro. Questa è la rivoluzione che l’anagrafe digitale offre ai cittadini che hanno bisogno di uno specifico documento e vogliono ottenerlo comodamente da casa. La richiesta è molto semplice: basta accedere al sito dell’ANPR, servendosi dello SPID o della carta di identità elettronica e scaricare uno dei 14 certificati messi a disposizione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Archivio documenti

Anagrafe digitale, scaricare certificati gratuitamente: la procedura

Gli italiani potranno accedere all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) online e scaricare i certificati senza pagare la marca da bollo da 16 euro. Una rivoluzione molto importante, visto che si potrà accedere a questi documenti autonomamente e gratuitamente, evitando di pagare la marca da bollo richiesta – fino ad oggi – dai Comuni per rilasciare le certificazioni.

Per poter accedere al servizio, si dovrà avere a disposizione lo SPID o la carta d’identità elettronica per accedere alla propria area personale, in cui si potrà procedere al download dei certificati necessari. L’anagrafe digitale mette a disposizione degli utenti 14 certificati da poter scaricare gratuitamente.

I certificati scaricabili online

Al momento, è possibile scaricare 14 certificati anagrafici, grazie al nuovo servizio anagrafico online. Di seguito, quelli disponibili al download tramite SPID o documento di riconoscimento digitale:

nascita

matrimonio

cittadinanza

esistenza in vita

residenza

residenza AIRE

stato di famiglia

stato civile

residenza in convivenza

stato di famiglia AIRE

stato di famiglia con rapporti di parentela

stato libero

anagrafico di unione civile

contratto di convivenza

Prima di scaricare il documento, l’utente può prima visionarlo e poi procedere al download, in formato PDF o, in alternativa, scegliere di riceverlo direttamente via e-mail.