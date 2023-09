Nel 2023 la rivista italiana Forbes ha inserito Annalisa tra le cento donne di successo in Italia. I numeri di Bellissima confermano questa tendenza: il singolo, certificato quattro volte Platino, strappa l’ennesimo primato e trasforma la cantante ligure nella prima donna presente per più di un anno nella classifica Fimi/Gfk. Non è il primo record di questo tipo ottenuto dalla popstar.

Annalisa: Bellissima è una hit da record

Appena uscita, la canzone Mon amour è schizzata al primo posto della classifica singoli Fimi, trasformando Annalisa nella prima donna solista italiana ad avere raggiunto questa posizione dal 2020. Prima di allora soltanto Anna con Bando, Adele con Easy on Me e Mariah Carey con All I Want for Christmas is You avevano occupato la vetta della chart.

Con 28 dischi di platino e 12 dischi d’oro, ormai Annalisa è una delle cantautrici più amate ed importanti del pop italiano. Ma il suo successo è travolgente e trasversale. Il video di Bellissima conta 46 milioni di visualizzazioni su YouTube, dove si è guadagnata il titolo di artista più ascoltata in assoluto. Il maggior numero di visualizzazioni è ancora di Movimento lento, arrivato a 74 milioni.

Anche sui social i pezzi di Annalisa sono un tormentone. È il caso di Mon amour, autentica hit di TikTok (e di YouTube con un video da 48 milioni di visualizzazioni) dove ha sbaragliato la concorrenza di Italodisco dei The Kolors, Makeba di Jain e Disco Paradise, il singolo che lei stessa ha realizzato con Fedez e gli Articolo 31.

Non è da meno Ragazza sola, scritta con Alessandro Raina e Davide Simonetta e pubblicata l’8 settembre scorso. Il terzo singolo che anticipa il nuovo album (l’ottavo in studio) E poi siamo finiti nel vortice, in uscita il 29 settembre, ha strappato recensioni positive e il suo video ha fatto quasi un milione di visualizzazioni in dieci giorni.

Annalisa, nuovo album promette scintille

E poi siamo finiti nel vortice promette un’abbondante dose di pop moderno e richiami agli anni Ottanta, la formula che ha reso Annalisa un fenomeno. Il disco ha l’obietto di trasportare gli ascoltatori “in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie”.

L’anno straordinario della cantante si chiuderà con l’unico concerto del 2023, l’appuntamento speciale al Forum di Assago (Milano) previsto il 4 novembre e già sold out da mesi. Per vedere Annalisa dal vivo, i fan dovranno attendere le date del tour 2024 nel palazzetti d’Italia. Le tappe sono tutte ad aprile: Firenze il 6, Milano il 10, Bari il 12, Napoli il 13, Padova il 19 e Roma il 21.

Il video di Bellissima di Annalisa, diretto da Giulio Rosati

