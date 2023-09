Con un fatturato di 14 miliardi di euro nel 2022, Ferrero è il terzo gruppo nel mercato del chocolate confectionery a livello mondiale. L’azienda di prodotti dolciari ha deciso di emulare De’ Longhi, Intergea, Nestlé Italia, Essilux e Ferrari e concedere ai 6.000 operai e impiegati un bonus di produttività da 2.400 euro (2.450 lordi). Lavoratrici e lavoratori della Ferrero riceveranno questo incentivo nella busta paga di ottobre, in tempo per combattere il caro prezzi che nell’autunno 2023 promette una raffica di rincari per le famiglie.

Ferrero, premio a operai e impiegati da record

L’accordo sul premio è stato raggiunto dalla multinazionale piemontese (con sede in Lussemburgo) con i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, i delegati del coordinamento nazionale delle Rsu e delle rappresentanze della rete commerciale e le segreterie territoriali. L’importo di 2.400 euro è stato determinato sulla base di due parametri: al 70% dal risultato gestionale legato all’andamento specifico di ogni stabilimento e area, al 30% dal risultato economico unico per tutta l’azienda.

Parte del bonus sarà convertibile, a discrezione dei singoli dipendenti, in flexible benefits (i servizi alla persona) nell’ordine di 300, 500 o 700 euro. Questi soldi potranno essere spesi per pagare le bollette di acqua, luce e gas, per convertirli in benzina e carburanti, per acquistare buoni spesa, beni o servizi alla persona e alla famiglia, come l’istruzione e la formazione, le spese mediche, la cura di anziani e disabili, la previdenza complementare.

Ferrero rende dolce l’autunno dei suoi operai

La sede di Alba avrà un Plo (premio legato ad obiettivi) di 2.390,30 euro lordi, aree e depositi di 2.307,41 euro, Balvano di 2.398,88 euro, Pozzuolo di 2.410,31 euro, Sant’Angelo dei Lombardi di 2.401,74 euro e lo staff di 2.386,26 euro.

In un comunicato stampa diffuso sul proprio sito ufficiale, Ferrero e le organizzazioni sindacali esprimono “piena soddisfazione per i risultati conseguiti, ponendo al centro l’attenzione e la tutela della persona, l’importanza dei legami sociali e riconoscono il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali”.

