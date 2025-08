Il Governo ha introdotto un sostegno economico straordinario per le famiglie che affrontano un periodo di incertezza economica: il bonus ponte da 500 euro. Questo aiuto mira a coprire il vuoto economico tra due cicli consecutivi dell’Assegno di Inclusione (ADI), evitando che migliaia di famiglie rimangano senza supporto durante il mese di pausa obbligatoria. La misura, contenuta in un emendamento al decreto-legge “Ilva”, è destinata a coloro che, pur avendo terminato i 18 mesi di fruizione dell’ADI, risultano ancora idonei per il rinnovo.

Requisiti per accedere al bonus ponte da 500 euro

Il bonus ponte da 500 euro è rivolto ai beneficiari dell’ADI che hanno ricevuto l’ultima mensilità a giugno 2025, completando i 18 mesi consecutivi previsti. Per accedere al bonus, i nuclei familiari devono mantenere i requisiti economici e familiari richiesti. In particolare, l’aggiornamento dell’ISEE non deve superare i 10.140 euro annui, e il reddito familiare deve rimanere sotto i 6.500 euro annui, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ADI. Inoltre, non devono esserci significative variazioni nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale che possano compromettere l’idoneità.

Modalità di erogazione del bonus economico

L’erogazione del bonus ponte sarà gestita dall’INPS, che accrediterà automaticamente l’importo sulla Carta di Inclusione, già utilizzata per l’ADI. Non sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda per ricevere il bonus. L’importo massimo sarà riservato ai nuclei con condizioni economiche più critiche, mentre per gli altri beneficiari potrà essere ridotto proporzionalmente in base alla situazione reddituale. Il pagamento coinciderà con la prima mensilità del nuovo ciclo dell’ADI. Per chi ha terminato i 18 mesi a giugno o luglio 2025 e ha già richiesto il rinnovo, il contributo sarà disponibile da metà agosto, ma comunque sarà erogato entro il 31 dicembre 2025 a tutti gli aventi diritto.

Implicazioni e obiettivi del bonus ponte

Questa iniziativa del Governo sottolinea l’impegno a garantire un sostegno continuo alle famiglie in difficoltà economica, evitando interruzioni nel supporto finanziario durante la transizione tra due cicli dell’ADI. Il bonus ponte da 500 euro non solo offre un aiuto immediato, ma rappresenta anche una risposta concreta alle esigenze delle famiglie che rischiano di trovarsi senza risorse in un periodo di transizione. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le difficoltà economiche e sociali derivanti dalla sospensione temporanea dell’ADI, assicurando che le famiglie possano affrontare questo periodo con maggiore serenità.