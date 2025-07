In arrivo un significativo cambiamento climatico per il fine settimana in Italia. Dopo giorni di temperature elevate e afa persistente, le previsioni meteo segnalano l’arrivo di una “goccia fresca” che promette di abbassare drasticamente i termometri su gran parte della Penisola. Questo fenomeno interesserà soprattutto il Nord Italia, portando piogge e temporali, mentre il Sud beneficerà di un calo termico.

La Protezione Civile ha già emesso un’allerta meteo per alcune regioni settentrionali, con effetti che si protrarranno fino a domenica.

Il meteorologo Mario Giuliacci sfida il caldo di 36°C in spiaggia al Bagno Firenze, vestito con cappotto e cappello. – leonardo.it

Un cambio d’aria con l’arrivo della ‘goccia fresca’

Le condizioni meteo in Italia subiranno un radicale cambiamento nel weekend, grazie a una “goccia fresca” che attraverserà la Penisola. Questa corrente d’aria fredda, attualmente situata sulla Francia, si sposterà verso l’Italia a partire dal 25 luglio. Il fenomeno causerà un abbassamento delle temperature anche di 15°, dando sollievo alle regioni oppresse dall’afa, in particolare al Sud. Le previsioni di 3Bmeteo indicano che questo cambiamento climatico eliminerà temporaneamente il caldo opprimente, portando un clima più fresco e stabile.

Previsioni dettagliate per il weekend

La giornata di venerdì 25 luglio 2025 sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche intense su Piemonte, Lombardia e Veneto, con rovesci accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per queste regioni, inclusa la Provincia Autonoma di Bolzano. Le condizioni meteo si estenderanno anche al sabato 26 luglio 2025, con temporali previsti principalmente su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, e piogge sparse su Lazio e Abruzzo. Al sud, le temperature inizieranno a diminuire, iniziando da Campania, Molise e Gargano.

Una domenica di stabilità variabile

Per la giornata di domenica 27 luglio 2025, il Nord Italia vedrà un miglioramento con un mattino soleggiato, ma rimarrà un’instabilità su Alpi e Prealpi. Al Centro, si prevedono precipitazioni intermittenti, con temporali notturni tra Toscana e Marche. Il Sud godrà di un clima soleggiato o poco nuvoloso, mentre le temperature continueranno a mantenersi su livelli più bassi rispetto ai giorni precedenti. Questo cambiamento meteo rappresenta un sollievo temporaneo dal caldo intenso che ha caratterizzato le settimane precedenti, offrendo una tregua gradita alla popolazione.