Artigiano in Fiera ritorna dal vivo per l’edizione 2021. La Fiera dell’Artigianato, il più grande evento al mondo del suo genere, apre le porte dal 4 al 12 dicembre a Fiera Milano (Rho). L’Expo Internazionale accoglie espositori da tutto il mondo. Il visitatore potrà viaggiare alla scoperta dell’Italia e delle sue tradizioni regionali, passando per la Spagna e la Francia, fino ad arrivare dall’altra parte del globo: America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia.

Artigiano in Fiera 2021: come funzionano le prenotazioni

Le festività sono imminenti e Artigiano in Fiera rilancia l’amato “Villaggio di Natale”, dove scoprire tutta la creatività natalizia degli artigiani. Anche qui saranno presenti prodotti provenienti da tutto il globo, introvabili altrove: su tutti decorazioni per l’albero e presepi realizzati dai maestri artigiani. Non mancheranno eventi musicali, performance di danza e stand di ristorazione.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera 2021 è gratuito. La procedura per accedere alla Fiera è semplice. Basta registrarsi sul sito ufficiale e in pochi click è possibile prenotare il giorno e l’orario della visita. Una volta eseguita la registrazione, il passo successivo è scaricare e conservare l’invito personale da mostrare all’ingresso unitamente al Green Pass. Chi non ha la certificazione potrà fare il tampone anche direttamente in fiera, presso i punti agli ingressi.

Torna Artigiano in Fiera, uno degli appuntamenti più amati dai milanesi

Dopo i Saloni del Fashion e il CPhI Worldwide, Artigiano in Fiera è l’ennesima occasione di rilancio per Fiera Milano Rho-Pero. Il grande villaggio globale delle culture, dei territori e dei prodotti di tutto il mondo è organizzato da GeFi Gestione Fiere Spa e con questa del 2021 giunge alla 25esima edizione.

L’edizione 2019 della manifestazione, l’ultima prima della pandemia, si era conclusa con il record di un milione di visitatori. Stavolta i Paesi presenti sono 24 complessivamente.

Fiera dell’Artigianato 2021: Milano ospita arti e mestieri dal mondo

Dall’Europa, oltre all’Italia, ci sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Russia, Spagna, Turchia e Ungheria. Il Centro e Sud America schiera Argentina, Brasile, Colombia, Messico e Perù. Dal Nord Africa arrivano le specialità di Algeria, Egitto e Marocco, dal resto del mondo quelle di Australia, India, Iran, Nepal e Vietnam.

I settori sono agroalimentare, arredamento (con un’area tematica ad hoc), ceramica, gioielleria e bigiotteria, moda e design, tessile e prodotti per la cura della persona.