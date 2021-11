Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha speso parole molto importanti per la comunità degli italiani all’estero: “La portata umana, culturale e professionale di questa presenza è di valore inestimabile nell’ambito di quel soft-power che consente di collocare il nostre Paese tra quelli il cui modello di vita gode di maggior attrazione e considerazione“, secondo quanto riporta Ansa. Oltre sei milioni di italiani risiedono all’estero, mentre la comunità di italo-discendenti è composta da 180 milioni di persone, all’incirca.

Mattarella elogia gli italiani all’estero: “Valore inestimabile”

“La Comunità di italo-discendenti nel mondo viene stimata in circa ottanta milioni di persone, cui si aggiungono gli oltre sei milioni di cittadini italiani residenti all’estero. La portata umana, culturale e professionale di questa presenza è di valore inestimabile nell’ambito di quel soft-power che consente di collocare il nostro Paese tra quelli il cui modello di vita gode di maggior attrazione e considerazione“. Il presidente ha inviato tale messaggio a monsignor Gian Carlo Perego, per la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2021 della Fondazione Migrantes.

La comunità italiana nel mondo

La comunità italiana all’estero è composta da quasi sei milioni di persone, secondo i dati aggiornati al 1° gennaio 2021, che rappresenta il 9.5% dei 59,2 milioni di persone che risiedono sul suolo italiano.

Dopo la pandemia, sono stati circa 384 mila italiani a trasferirsi all’estero, secondo i dati comunicati dall’ISTAT e presenti nel rapporto di Migrantes. Bisogna anche tenere in considerazione le nuove nascite che aumentano il dato in crescita, ma anche il blocco delle partenze a causa dello scoppio della emergenza sanitaria globale.